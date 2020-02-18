Ратас о рапорте внешней разведки: я доверяю эстонским ведомствам. Китай — не угроза, Китай — это вызов

Ратас и Бабиш говорили также о цифровом сотрудничестве между Эстонией и Чехией, в том числе в области создания единой европейской цифровой идентичности. Кроме того, премьер-министры остановились на теме кибербезопасности и обеспечения безопасности сетей 5G. ”В области кибербезопасности Чехия является нашим важным и близким партнером, с которым у нас налажено очень хорошее сотрудничество”, — сказал Ратас. Чехия с 2014 года является членом команды расположенного в Таллинне Центра кибербезопасности НАТО. В завершение встречи главы правительств обсудили Восточное партнерство ЕС и Инициативу трех морей, саммит которой пройдет в Таллинне в середине июня.

Китайский вопрос

Репортер Delfi задал на пресс-конференции вопрос о том, что Ратас думает о предполагаемых угрозах безопасности, сопутствующих китайским инвестициям.

”Если говорить о доверии, то я, конечно же, доверяю эстонским ведомствам относительно всей той информации, которую они предоставили”, — ответил Ратас. По его словам, при инвестициях, например, в сети 5G, Эстония исходит из единого принципа, о котором договорилась с США. ”Это, как и написано в документах, прозрачность: мы должны знать, кто владельцы; должны знать, для чего эти инвестиции используются”, — отметил премьер.

”Если говорить о Китае, то, безусловно, Китай — не опасность, Китай — это вызов. Мне непременно хотелось бы добавить, что Китай является одним из наших крупнейших торговых партеров в Азии, и мы, конечно же, заинтересованы в этом рынке”, — резюмировать Ратас.