18.02.2020, 14:31

Ратас о рапорте внешней разведки: я доверяю эстонским ведомствам. Китай — не угроза, Китай — это вызов

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Ратас о рапорте внешней разведки: я доверяю эстонским ведомствам. Китай — не угроза, Китай — это вызов
Foto: Henri-Kristian Kirsip / valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в области обороны, а также переговоры по следующему долгосрочному бюджету ЕС. Кроме того, премьер-министры затронули сотрудничество в цифровой сфере и вопросах кибербезопасности.

”В прошлом году чешские военные впервые участвовали в миссии по охране воздушного пространства в Эмари. Благодарю вас за вклад в обеспечение безопасности нашего региона и заверяю, что мы всегда ждем вашего возвращения, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — В прошлом году чешские военные присутствовали во всех трех Балтийских странах, как в рамках передового военного присутствия НАТО, так и миссии по патрулированию воздушного пространства, что стало ясным сигналом о единстве НАТО и его приверженности делу обеспечения безопасности нашего региона”.

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Премьер-министры также говорили в преддверии назначенного на четверг в Брюсселе внеочередного заседания Европейского совета о переговорах по новому долгосрочному бюджету ЕС. ”Эстония и Чехия обе поддерживают сильный бюджет ЕС. Для Эстонии важно, чтобы бюджет позволил нам достичь целей на пути к климатической нейтральности и поддерживал рост благосостояния наших граждан”, — сказал Ратас. Эстонии также важно, чтобы бюджет финансировал проекты из сферы коммуникаций и позволял стране получить поддержку из Фонда справедливого перехода.

Ратас и Бабиш говорили также о цифровом сотрудничестве между Эстонией и Чехией, в том числе в области создания единой европейской цифровой идентичности. Кроме того, премьер-министры остановились на теме кибербезопасности и обеспечения безопасности сетей 5G. ”В области кибербезопасности Чехия является нашим важным и близким партнером, с которым у нас налажено очень хорошее сотрудничество”, — сказал Ратас. Чехия с 2014 года является членом команды расположенного в Таллинне Центра кибербезопасности НАТО. В завершение встречи главы правительств обсудили Восточное партнерство ЕС и Инициативу трех морей, саммит которой пройдет в Таллинне в середине июня.

Китайский вопрос

Репортер Delfi задал на пресс-конференции вопрос о том, что Ратас думает о предполагаемых угрозах безопасности, сопутствующих китайским инвестициям.

”Если говорить о доверии, то я, конечно же, доверяю эстонским ведомствам относительно всей той информации, которую они предоставили”, — ответил Ратас. По его словам, при инвестициях, например, в сети 5G, Эстония исходит из единого принципа, о котором договорилась с США. ”Это, как и написано в документах, прозрачность: мы должны знать, кто владельцы; должны знать, для чего эти инвестиции используются”, — отметил премьер.

”Если говорить о Китае, то, безусловно, Китай — не опасность, Китай — это вызов. Мне непременно хотелось бы добавить, что Китай является одним из наших крупнейших торговых партеров в Азии, и мы, конечно же, заинтересованы в этом рынке”, — резюмировать Ратас.

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