Ратас о приглашении Путина в Эстонию: я за то, чтобы мы не сидели с соседями по разным углам комнат, а вели диалог

”В любом случае я выступаю за то, чтобы мы не сидели со своими соседями по разным углам комнат, а пытались поддерживать диалог. Конечно же, вести этот диалог мы будем исходя из собственных ценностей, которые важны для нас и наших союзников”, — передает его слова ERR.

В середине декабря председатель комитета государственной думы РФ по международным делам Леонд Слуцкий сказал, что в обозримом будущем можно ожидать ратификации эстоно-российского пограничного договора, но Ратас в это не верит. ”Я не очень серьезно воспринимаю эти слова, поскольку долгие годы показали, что на самом деле Дума не была заинтересована в этом. Скорее даже, отказалась от этого”, — сказал премьер.

При этом наличие договора он считает важным. ”Конкретность и ясность всегда лучше. Это необходимо. Но я не верю, что в ближайшие годы это может произойти”, — заявил Ратас.