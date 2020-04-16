Ратас о масках: почему отдаем другим, если может потребоваться самим? Ситуация улучшилась, а друзьям надо помогать

Отвечая на прозвучавший в прессе вопрос, почему с одной стороны мы жалуемся на нехватку средств защиты, а с другой стороны - раздаем их другим странам, Ратас казал, что здесь нужно учитывать роль Эстонии в международном сообществе.

"Естественно, нужно покрывать критические потребности", - пояснил Ратас, но добавил, что просьба пришла от двух конкретных союзников по НАТО, и у Эстонии была возможность поддержать друзей. Эстония - не единственная, поддержку оказывают и другие государства.

Ратас сказал, что ситуация в Эстонии с индивидуальными средствами защиты улучшилась, и его заверили, что их запасы в Эстонии на ближайшие недели есть. По словам премьера, и в будущем при получении просьбы о помощи наша страна готова ее оказать.

К слову говоря, вскоре безвозмездную помощь получит и Эстония. Из Тайваня на следующей недели должны прибыть 80 000 хирургических масок.

Большая их часть отправят на Сааремаа, какое-то количество получат соседние Хийумаа и Ляэнемаа.

По словам председателя парламентской группы по связям с Тайванем Калле Лаанета, в крупных больницах других регионов тоже поинтересовались, нужны ли им хирургические маски, но получили ответ, что проблем с ними нет.

Член Европарламента Урмас Паэт отмечает достойные похвалы действия Тайваня в сложное время. "Какие еще страны поддержали Эстонию в кризис? Сейчас на вспомнить ни одной. Мы могли бы это запомнить. Большое спасибо!"

Речь идет о втором пакете помощи со стороны Тайваня государствам ЕС. В начале апреля Тайвань направил 5,6 млн масок девяти странам сообщества, наиболее пострадавшим от коронавируса.

Второй пакет включает 1,3 млн масок, которые разделят между собой Эстония, Австрия, Дания, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Швеция.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!