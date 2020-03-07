Ратас о коронавирусе: власти делают все возможное, чтобы у нас были четкие инструкции и необходимые средства

Ратас написал у себя на Facebook, что если мы и наши близкие будем следовать рекомендациям, то распространения вируса можно будет избежать.

"Мы препятствуем распространению коронавируса, если мы и наши близкие следуем рекомендациям. Эстонские власти делают все возможное, чтобы у нас были четкие инструкции и необходимые средства для их выполнения. Обнаруженные инциденты должны заставить нас более серьезно относиться и действовать более осторожно", — написал Ратас и привел ссылку на сайт Департамента здоровья, где оперативно появляется вся новая информация, в том числе на русском языке, и имеются разного рода рекомендации.

Как сообщает департамент, риск проникновения вируса в Эстонию высок, но риск локального распространения низок, при условии принятия соответствующих мер по борьбе с вирусными заболеваниями.

До настоящего времени все инфицированные недавно путешествовали или приезжали из регионов распространения заболевания. Например, члены семьи, коллеги, медицинские работники, которые осуществляли уход за пациентами с инфекцией COVID-19 или общались с туристами с подтвержденной инфекцией COVID-19.

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