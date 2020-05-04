Ратас о дискуссии вокруг Rail Baltic: министрам надо заниматься настоящей работой, а не сражаться с ветряными мельницами

"Неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей. Мое правительство и связанные с проектом министры работают над строительством Rail Baltic, как это и было договоренно во время формирования коалиции. Финансирование и завершение проекта, безусловно, отвечает интересам Эстонии. Если министр финансов отстаивает эти позиции Эстонии на переговорах о будущем долгосрочном бюджете Европейского союза, то его личные разногласия по некоторым отдельным вопросам не имеют значения.

В декабре был заложен краеугольный камень первого участка железной дороги Rail Baltic — виадукта Саустинымме на Таллиннской кольцевой дороге. В этом и следующем году начнутся работы и планирование еще несколько железнодорожных объектов.

Строительство Rail Baltic крайне важно для Эстонии, Латвии, Литвы и всего Европейского Союза. Уже послезавтра я вновь обсужу проект со своими латвийским и литовским коллегами. Мы договорились с ними, что будем следить за его прогрессом регулярно, чтобы это важное транспортное сообщение, которое важно для нас и всего региона, было выстроено в рамках следующего бюджета Европейского союза.

В то же время я считаю важным, чтобы эти министры действительно трудились и работали для достижения договоренных целей. Вместо того, чтобы толочь в ступе воду и сражаться с ветряными мельницами, а также ставить под сомнение согласованные обязанности. Так они лишь создают ненужную дополнительную работу всем своим коллегам и многим людям, которые ежедневно работают над реализацией коалиционного договора и на благо Эстонии", — написал Ратас.

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