Ратас — о будущем ЕС: вместе мы можем достичь намного большего, чем в одиночку

По словам Ратаса, за последние годы страны Европы сильно сплотились. ”Несмотря на трудности, вместе мы продемонстрировали творческий подход в их преодолении. Нами были найдены решения проблем даже в самые сложные времена”, — сказал премьер-министр.
Юри Ратас выразил убеждение, что государства-члены желают сотрудничать в целях решения проблем, слишком больших для одной страны. ”Например, это оборона и безопасность, изменения климата и цифровой поворот. Кроме того, нам следует найти решение проблемам роста численности населения в мире и миграции, которые усугубляются изменениями в сфере безопасности, окружающей среды и общества. Я надеюсь, что в будущем многолетнем бюджете Европейского союза будут отражены эти ожидания и вызовы”, — подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, в своей речи Юри Ратас отметил, что в Европе будущего следует в еще большей степени сосредоточиться на темах, непосредственно касающихся людей и бизнеса. ”Например, мы хотим сделать Европу более устойчивой к кризисам, укрепить внешнюю границу, упростить торговлю на внутреннем рынке и за пределами Европы, а также построить транспортные и энергетические коммуникации”, — сказал премьер-министр.
Юри Ратас в своей речи также процитировал мысль двух нарвских школьниц — Софии Вальцифер и Дианы Степановой, высказанную ими не так давно в рамках объявленного президентом Эстонии конкурса эссе на тему Европы: ”Самое главное — остаться человеком, несмотря на стоящую перед нами проблему”.