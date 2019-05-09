09.05.2019, 14:30

Ратас — о будущем ЕС: вместе мы можем достичь намного большего, чем в одиночку

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rus.delfi.ee
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Ратас — о будущем ЕС: вместе мы можем достичь намного большего, чем в одиночку
Foto: Stenbocki maja

Премьер-министр Юри Ратас в своей речи на конференции о будущем Европы в университете имени Лучиана Благи в городе Сибиу подчеркнул, что только сообща мы сможем повлиять на мир и сохранить свои ценности, убеждения и уклад жизни.

В своем докладе премьер-министр Ратас рассказал об испытаниях, с которыми пришлось столкнуться странам Европы, в том числе Эстонии, после Второй мировой войны, и о стремлении обрести свободу. ”В течение одного поколения нам пришлось жить в двух политически и экономически противоположных системах, мы использовали три разные валюты, и были сопредельным государством как с самым закрытым, так и самым открытым в мире порядком”, — сказал Юри Ратас. ”Восстановление независимости, вступление в ЕС и участие в его работе является для Эстонии беспецедентной возможностью. Я уверен, что то же самое относится и ко всей Центральной и Восточной Европе”, — отметил премьер-министр.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул важность роли небольших государств в Европейском союзе, и для выразительности перефразировал высказывание президента Леннарта Мери о том, что маленькие страны являются клеем и цементом для строительства Европы. По словам Ратаса, по своей территории и численности населения наша часть света является небольшой и разнообразной по сравнению с остальным миром. ”В результате объединения своих сильных сторон мы смогли что-то изменить в мире. Мы все заинтересованы в порядке, базирующемся на правилах, либеральных ценностях и демократических принципах”, — сказал Ратас. Он подчеркнул, что понятие "быть европейцем" никогда не было призвано заменить собой что бы то ни было, оно лишь добавляло еще один богатый слой к национальной идентичности.

По словам Ратаса, за последние годы страны Европы сильно сплотились. ”Несмотря на трудности, вместе мы продемонстрировали творческий подход в их преодолении. Нами были найдены решения проблем даже в самые сложные времена”, — сказал премьер-министр.

Юри Ратас выразил убеждение, что государства-члены желают сотрудничать в целях решения проблем, слишком больших для одной страны. ”Например, это оборона и безопасность, изменения климата и цифровой поворот. Кроме того, нам следует найти решение проблемам роста численности населения в мире и миграции, которые усугубляются изменениями в сфере безопасности, окружающей среды и общества. Я надеюсь, что в будущем многолетнем бюджете Европейского союза будут отражены эти ожидания и вызовы”, — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в своей речи Юри Ратас отметил, что в Европе будущего следует в еще большей степени сосредоточиться на темах, непосредственно касающихся людей и бизнеса. ”Например, мы хотим сделать Европу более устойчивой к кризисам, укрепить внешнюю границу, упростить торговлю на внутреннем рынке и за пределами Европы, а также построить транспортные и энергетические коммуникации”, — сказал премьер-министр.

Юри Ратас в своей речи также процитировал мысль двух нарвских школьниц — Софии Вальцифер и Дианы Степановой, высказанную ими не так давно в рамках объявленного президентом Эстонии конкурса эссе на тему Европы: ”Самое главное — остаться человеком, несмотря на стоящую перед нами проблему”.

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