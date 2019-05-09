Ратас — о будущем ЕС: вместе мы можем достичь намного большего, чем в одиночку

В своем докладе премьер-министр Ратас рассказал об испытаниях, с которыми пришлось столкнуться странам Европы, в том числе Эстонии, после Второй мировой войны, и о стремлении обрести свободу. ”В течение одного поколения нам пришлось жить в двух политически и экономически противоположных системах, мы использовали три разные валюты, и были сопредельным государством как с самым закрытым, так и самым открытым в мире порядком”, — сказал Юри Ратас. ”Восстановление независимости, вступление в ЕС и участие в его работе является для Эстонии беспецедентной возможностью. Я уверен, что то же самое относится и ко всей Центральной и Восточной Европе”, — отметил премьер-министр.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул важность роли небольших государств в Европейском союзе, и для выразительности перефразировал высказывание президента Леннарта Мери о том, что маленькие страны являются клеем и цементом для строительства Европы. По словам Ратаса, по своей территории и численности населения наша часть света является небольшой и разнообразной по сравнению с остальным миром. ”В результате объединения своих сильных сторон мы смогли что-то изменить в мире. Мы все заинтересованы в порядке, базирующемся на правилах, либеральных ценностях и демократических принципах”, — сказал Ратас. Он подчеркнул, что понятие "быть европейцем" никогда не было призвано заменить собой что бы то ни было, оно лишь добавляло еще один богатый слой к национальной идентичности.