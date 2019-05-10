Ратас — о будущем ЕС: для людей важнее всего безопасность и экономика

Говоря о европейской безопасности, Ратас подчеркнул, что на эту проблему стоит смотреть широко.

”Среди стоящих перед нами проблем в том числе кампании по распространению дезинформации, киберугрозы, отмывание денег, а также риски, связанные с энергетической и экономической безопасностью. Опасности, связанные с технологиями и жизненно важной инфраструктурой, нужно свести к минимуму”, — сказал премьер-министр. Что касается европейского сотрудничества в сфере безопасности, то Ратас подчеркнул необходимость поддерживать трансатлантические связи и сотрудничать с НАТО.

Говоря о европейском благосостоянии, Ратас отметил важность эффективного и постоянно развивающегося внутреннего рынка.

”Нашим предпринимателям должно быть легко и удобно работать на европейском рынке. Рынок энергоносителей и транспортная система являются основными факторами, влияющими на рост экономики. Я хотел бы, чтобы будущая стратегия развития сосредоточилась на эффективных и интегрированных путях и средствах сообщения между государствами”, — сказал премьер-министр.

”Мы должны обратить больше внимания на развитие услуг и экономики данных, потому что это сферы с наибольшим потенциалом роста. Поэтому необходимо способствовать также свободному движению данных”, — отметил Ратас.

По словам Ратаса, напрямую влияет на экономику и безопасность Европы также происходящее у наших соседей. ”Поэтому мы должны поддерживать восточных партнеров и укреплять сотрудничество с ними”, — сказал Ратас.