Ратас о борьбе с коронавирусом: в ближайшее время могут быть введены дополнительные ограничения

В передаче "Интервью недели" на ETV+ Ратас в числе прочих ответил на следующий вопрос: если ситуация начнет ухудшаться, какие ограничения нас ждут?

"В период коронакризиса я вижу, что стиль поведения немного изменился. Весной мы были более сплоченными. Сейчас стало больше критики. Не то, чтобы критика - это плохо, я хочу сказать что и весной и сейчас за все отвечает премьер-министр. Мы сотрудничаем с Департаментом здоровья, научным советом, самоуправлениями.

Если ли еще ограничения, которые мы можем ввести в ближайшее время? Да, конечно есть. Мы каждый день отслеживаем ситуацию, чтобы знать, как ведет себя вирус. Но если когда-то, для того чтобы заменить на "Жигулях" лампочку, нужно было достать из бардачка инструкцию, то с коронавирусом так не получится. Этой инструкции нет ни в одной стране. Если бы мы использовали план, выработанный весной, то сегодня он бы не сработал.

Мы будем пересматривать с Департаментом здоровья, научным советом ситуацию еще до нового года и тогда решим, будут ли дополнительные ограничения",- сказал глава правительства страны.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!