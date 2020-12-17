Ратас о борьбе с коронавирусом: в ближайшее время могут быть введены дополнительные ограничения

В передаче "Интервью недели" на ETV+ Ратас в числе прочих ответил на следующий вопрос: если ситуация начнет ухудшаться, какие ограничения нас ждут?
"В период коронакризиса я вижу, что стиль поведения немного изменился. Весной мы были более сплоченными. Сейчас стало больше критики. Не то, чтобы критика - это плохо, я хочу сказать что и весной и сейчас за все отвечает премьер-министр. Мы сотрудничаем с Департаментом здоровья, научным советом, самоуправлениями.
Если ли еще ограничения, которые мы можем ввести в ближайшее время? Да, конечно есть. Мы каждый день отслеживаем ситуацию, чтобы знать, как ведет себя вирус. Но если когда-то, для того чтобы заменить на "Жигулях" лампочку, нужно было достать из бардачка инструкцию, то с коронавирусом так не получится. Этой инструкции нет ни в одной стране. Если бы мы использовали план, выработанный весной, то сегодня он бы не сработал.
Мы будем пересматривать с Департаментом здоровья, научным советом ситуацию еще до нового года и тогда решим, будут ли дополнительные ограничения",- сказал глава правительства страны.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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