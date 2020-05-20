Ратас о безопасности: в начале кризиса люди должны быть готовы справляться некоторое время самостоятельно

”В 2017 году, по нашей оценке, мировая ситуация в области безопасности была тревожной, и сегодня нет причин менять эту оценку, — сказал премьер-министр. — Нам с нашими союзниками и друзьями по-прежнему необходимо отстаивать безопасность, стабильность и действие международного права в Европе и во всем мире”, — добавил он.

По словам премьер-министра, безопасность основывается, в первую очередь, на желании всех жителей Эстонии защищать свою страну и самим прилагать усилия во многих областях, чтобы этого достичь. В более широком плане она зависит также от единства НАТО и Европейского союза и крепких связей с Соединенными Штатами Америки, которые являются важнейшим союзником Эстонии в области безопасности.

Эстония в результате многолетней целенаправленной работы построила основывающуюся на реальных возможностях систему государственной обороны и дала своим людям ощущение безопасности. Это стало результатом широкомасштабных усилий, которые прилагали государственные учреждения, местные самоуправления, предприятия и, в конечном итоге, все граждане.

По словам премьер-министра Ратаса, пандемия жестко напомнила нам о том, как важна солидарность в критические моменты и как во многом мы зависим от взаимной поддержки, помощи и умения вести переговоры. ”Надеюсь, что воспоминание об этом поможет сохранять и укреплять наши важнейшие ценности и международные организации, на которых базируются мир и благосостояние в Европе в течение последних 75 лет”, — подчеркнул премьер-министр.

По словам Ратаса, в нынешней обстановке в области безопасности очень важно также то, чтобы наши люди, организации и учреждения продолжили развивать свою готовность к различным кризисам.

”У нас должна сформироваться культура готовности, когда люди в начале кризиса готовы, по крайней мере в течение некоторого времени, справляться самостоятельно, — сказал премьер-министр. — Опыт предыдущих кризисов в этом деле может задать направление, однако он не должен ограничивать, поскольку неизвестно, в какой форме по нам ударит следующий кризис”, — добавил он.