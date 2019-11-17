17.11.2019, 16:10

Ратас: нужно выявить авторов и мотивы угрозы Кае Каллас

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Ратас: нужно выявить авторов и мотивы угрозы Кае Каллас
Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Премьер-министр Юри Ратас в воскресенье в Facebook заявил, что в эстонском обществе нет места угрозам, которые ставят под удар чувство безопасности жителей нашей страны. Так глава правительства отреагировал на угрозу убийством и изнасилованием председателю оппозиционной Партии реформ Кае Каллас.

"Признателен Департаменту полиции и погранохраны за быструю реакцию, когда выяснилось, что, к счастью, реальной угрозы жизни Каи Каллас нет. Убежден, что полиция со всей серьезностью относится к каждой угрозе жизни человека, чтобы гарантировать безопасность нашему обществу, а также выявить мотивы и авторов подобных поступков", — приводит слова Ратаса rus.err.ee.

Председателю Партии реформ Кае Каллас в четверг поступила угрозу убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию.

Читайте содержание угроз здесь.

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