Ратас: нужно выявить авторов и мотивы угрозы Кае Каллас

"Признателен Департаменту полиции и погранохраны за быструю реакцию, когда выяснилось, что, к счастью, реальной угрозы жизни Каи Каллас нет. Убежден, что полиция со всей серьезностью относится к каждой угрозе жизни человека, чтобы гарантировать безопасность нашему обществу, а также выявить мотивы и авторов подобных поступков", — приводит слова Ратаса rus.err.ee.

Председателю Партии реформ Кае Каллас в четверг поступила угрозу убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию.

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