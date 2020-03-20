Ратас назначил Яака Ааба управляющим работ по чрезвычайному положению. Что это значит?

Поскольку в Эстонии резко возросла потребность в средствах индивидуальной защиты, их запасом помимо медицинских работников необходимо обеспечить также других людей на первой линии реагирования, которые могут оказаться в непосредственном контакте с зараженными, также в них нуждаются социальные работники и сами представители групп риска. Руководить организацией этой работы назначили Яака Ааба.

”Назначение министра государственного управления координатором разумно, учитывая что централизованное определение потребностей и распределение средств является темой, объединяющей государство, местные самоуправления и частный сектор, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Эта проблема нуждается в быстром решении, руководить которым необходимо на политическом уровне".

Для предотвращения распространения вируса многие государства ввели пограничный контроль и ограничения на экспорт, поэтому возникли проблемы с поставками конкретных категорий товаров. ”На сегодня Спасательный департамент с помощью четырех региональных спасательных центров собрал информацию о потребности в средствах индивидуальной защиты в местных самоуправлениях по всей Эстонии. Нам необходимо дополнительно собрать информацию о том, какие конкретно средства защиты кому нужны, организовать закупки и общение с поставщиками”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Роль координатора министру поможет выполнять Государственный центр вспомогательных услуг.

Наличие необходимых средств дезинфекции и индивидуальной защиты, необходимых для функционирования системы здравоохранения, обеспечивает Департамент здоровья, с которым также сотрудничают.