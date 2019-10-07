07.10.2019, 20:48

Ратас: наши военные в Афганистане вносят вклад в нашу собственную безопасность

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rus.delfi.ee
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Ратас: наши военные в Афганистане вносят вклад в нашу собственную безопасность
Юри Ратас в АфганистанеValitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани и членами правительства страны, что Эстония поддерживает обеспечение стабильности и безопасности в Афганистане, чтобы, благодаря этому, также способствовать улучшению жизни людей.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, участвуя в крупнейшей операции НАТО, Эстония таким образом вносит свою лепту в обеспечения безопасности и стабильности в регионе. «Наши военные вместе с союзниками помогают создать для населения Афганистана более безопасные условия для жизни, чтобы афганцы могли мирно жить у себя дома. Это также вклад в нашу собственную безопасность и безопасность Европы», - заявил премьер-министр.

Ратас и Гани обсудили афганский мирный процесс и состоявшиеся в конце сентября президентские выборы. Ратас считает важным, что Афганистану удалось обеспечить безопасность на президентских выборах, что позволило людям отдать свои голоса ради будущего страны. «Все усилия, прилагаемые ради обеспечения мира и достижения компромисса, очень важны. В этот процесс должны быть вовлечены все стороны, чтобы у них возникло чувство ответственности. В конце концов мирные переговоры являются единственным способом обеспечить стабильный мир», - сказал премьер-министр.

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«К сожалению, многие люди в Афганистане прожили всю свою жизнь в состоянии войны и не видели мирного времени. Но несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, все же улучшилась доступность здравоохранения и уменьшилась детская смертность. Число детей, получающих образование, включая девочек, выросло почти в девять раз, а количество школ – почти в пять раз», - отметил Ратас.

Афганистан, по словам Ратаса, уже долгое время является для Эстонии приоритетным направлением военной и гражданской помощи, а также помощи в деле развития. «Эстония в сфере помощи в деле развития обращает особое внимание именно на образование, улучшение положения женщин и детей и развитие ИТ-возможностей, особенно на высшее образование в области информационных технологий и цифровую идентичность. Мы в первую очередь отталкивались от потребностей местного населения и будем помогать Афганистану и в будущем», - сказал премьер-министр. Эстония с 2009 года вложила в развитие Афганистана 11,3 миллиона евро.

Премьер-министр Юри Ратас и командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем также встретились сегодня в Кабуле с командующим консультационно-инструкторской миссией НАТО генералом Остином С. Миллером и высшим гражданским представителем НАТО сэром Николасом Кейем.

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