Ратас: наши военные в Афганистане вносят вклад в нашу собственную безопасность

По словам премьер-министра Юри Ратаса, участвуя в крупнейшей операции НАТО, Эстония таким образом вносит свою лепту в обеспечения безопасности и стабильности в регионе. «Наши военные вместе с союзниками помогают создать для населения Афганистана более безопасные условия для жизни, чтобы афганцы могли мирно жить у себя дома. Это также вклад в нашу собственную безопасность и безопасность Европы», - заявил премьер-министр.

Ратас и Гани обсудили афганский мирный процесс и состоявшиеся в конце сентября президентские выборы. Ратас считает важным, что Афганистану удалось обеспечить безопасность на президентских выборах, что позволило людям отдать свои голоса ради будущего страны. «Все усилия, прилагаемые ради обеспечения мира и достижения компромисса, очень важны. В этот процесс должны быть вовлечены все стороны, чтобы у них возникло чувство ответственности. В конце концов мирные переговоры являются единственным способом обеспечить стабильный мир», - сказал премьер-министр.

«К сожалению, многие люди в Афганистане прожили всю свою жизнь в состоянии войны и не видели мирного времени. Но несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, все же улучшилась доступность здравоохранения и уменьшилась детская смертность. Число детей, получающих образование, включая девочек, выросло почти в девять раз, а количество школ – почти в пять раз», - отметил Ратас.