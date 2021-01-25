Ратас: наша цель - обеспечить качественное образование в учебных заведениях с русским и эстонским языком обучения

"Центристская партия отстаивала это право будучи и в оппозиции, и в коалиции, продолжит бороться и в новом правительстве.

Наша цель — обеспечить всем детям в равной мере лучшее в мире образование, чтобы всем одинаково хорошо жилось. Именно поэтому новое правительство продолжит работать с целью обеспечения качественного обучения эстонскому языку на всех ступенях образования — как детей, так и взрослых", - написал Ратас на своей страничке в Facebook.

Ратас также дал ссылку на подписанный в понедельник с Партией реформ коалиционный договор.