Ратас: наша цель - обеспечить качественное образование в учебных заведениях с русским и эстонским языком обучения

Лидер Центристской партии заверил, что новое правительство продолжит прежний курс: жители страны, для которых эстонский язык не является родным, должны иметь возможность дать своим детям качественное образование в учебных заведениях как с русским, так и эстонским языком обучения, но при этом необходимо обеспечить хорошее владение эстонским языком.
"Центристская партия отстаивала это право будучи и в оппозиции, и в коалиции, продолжит бороться и в новом правительстве.
Наша цель — обеспечить всем детям в равной мере лучшее в мире образование, чтобы всем одинаково хорошо жилось. Именно поэтому новое правительство продолжит работать с целью обеспечения качественного обучения эстонскому языку на всех ступенях образования — как детей, так и взрослых", - написал Ратас на своей страничке в Facebook.
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