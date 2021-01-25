25.01.2021, 20:03

Ратас: наша цель - обеспечить качественное образование в учебных заведениях с русским и эстонским языком обучения

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Ратас: наша цель - обеспечить качественное образование в учебных заведениях с русским и эстонским языком обучения
facebook.com/ratasjurirus/

Лидер Центристской партии заверил, что новое правительство продолжит прежний курс: жители страны, для которых эстонский язык не является родным, должны иметь возможность дать своим детям качественное образование в учебных заведениях как с русским, так и эстонским языком обучения, но при этом необходимо обеспечить хорошее владение эстонским языком.

"Центристская партия отстаивала это право будучи и в оппозиции, и в коалиции, продолжит бороться и в новом правительстве.

Наша цель — обеспечить всем детям в равной мере лучшее в мире образование, чтобы всем одинаково хорошо жилось. Именно поэтому новое правительство продолжит работать с целью обеспечения качественного обучения эстонскому языку на всех ступенях образования — как детей, так и взрослых", - написал Ратас на своей страничке в Facebook.

Ратас также дал ссылку на подписанный в понедельник с Партией реформ коалиционный договор.

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