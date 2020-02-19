Ратас: нападение на сотрудника правоохранительных органов — это нападение на эстонское государство и народ

"Сегодняшние события являются напоминанием о том, насколько самоотверженной и опасной может быть повседневная работа полиции. Нападение на сотрудника правоохранительных органов — это всегда нападение на эстонское государство и наш народ. Независимо от того, насколько редки подобные случаи, мы все заслуживаем, чтобы в нашей стране было меньше насилия", — написал Ратас.

"Я искренне благодарю полицейских, которые добросовестно выполняли свою работу, а также желаю им выздоровления и сил", — добавил он.

Сегодня утром около 10 часов в Таллинне на парковочной площадке на ул. Кярбери в столичном районе Лансмаяэ полицейские осуществляли задержание мужчины, в отношении которого было основание полагать, что он мог заниматься продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина сначала наехал на автомобиле Opel на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских. Мужчина наехал на автомобиле на 24-летнего мужчину, причинив ему серьезные повреждения, 30-летний полицейский получил повреждения ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для жизни нет.