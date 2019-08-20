Ратас на встрече с президентом Литвы: мы осознаем ценность свободы

Премьер-министр Юри Ратас в День восстановления независимости встретился с посещающим Эстонию с визитом президентом Литвы Гитанасом Науседой. На встрече обсуждались межгосударственные отношения, проекты регионального сотрудничества и вопросы, касающиеся проекта будущего бюджета Европейского союза.
”Сегодня 28 лет назад Эстония восстановила свою независимость и мы вместе с друзьями из Литвы и Латвии начали путь демократии и европейской интеграции”, — сказал Ратас. ”Сегодня мы можем вместе смотреть в будущее как государства, признанные миром как понимающие ценность свободы. Я рад, что отношения Эстонии и Литвы за это время стали лишь более тесными и теплыми”, — добавил премьер-министр.
Ратас и Науседа в ходе встречи обсудили экономическое сотрудничество двух стран, в том числе крупные региональные энергетические и инфраструктурные проекты. Остановились они и на состоянии переговоров по следующему долгосрочному бюджету Европейского союза.
”Тесное сотрудничество с друзьями и соседями всегда лежало в основе успеха независимой Эстонии. Лишь оставаясь верными общим принципам мы можем продолжить в нужном темпе двигаться вперед с проектом Rail Baltic и синхронизацией электросетей с Центральной Европой, а также отстаивать такой бюджет Европейского союза на 2021-2027 год, который будет учитывать интересы быстро развивающихся небольших государств”, — подчеркнул премьер-министр Ратас.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили предстоящую работу Эстонии в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН и опыт Литвы в Совете безопасности в 2014-2015 году. Также на встрече обсуждались вопросы оборонного сотрудничества, в том числе безопасность в районе Балтийского моря и деятельность в регионе НАТО и союзников.
Гитанас Науседа занимает пост президента Литвы с 12 июля 2019 года, Эстонию он посещает с визитом впервые.
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