Ратас на встрече с Макроном: отношения Эстонии и Франции близки как никогда

Премьер-министр Ратас и президент Макрон подписали сегодня декларацию о стратегическом партнерстве Эстонии и Франции. ”История дипломатических отношений наших стран насчитывает практически столетие, а наши культурные связи еще длиннее. Сегодняшняя декларация делает наш диалог еще содержательнее и активнее и укрепляет наши совместные начинания в Европе и в трансатлантическом сотрудничестве. Мы должны вместе отстаивать европейские демократические ценности и идеалы”, — заявил премьер-министр Ратас.

Ратас поблагодарил президента Макрона за важное участие Франции в боевой группе НАТО и миссии по охране воздушного пространства Эстонии. Он также отметил совместную работу двух стран в сфере обороны и безопасности в том числе в мировом масштабе. ”Я очень рад тому, что французские военные в следующем году вновь присоединятся к боевой группе НАТО в Тапа, чтобы укрепить безопасность нашего региона и всего альянса”, — сказал премьер-министр. Французские ВВС участвовали в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии в Эмари с мая по сентябрь.

”Эстония была одной из первых стран Европейского союза, которая решила вместе с Францией участвовать в операции в Мали. Совместный опыт в Эстонии и Мали сделал наших военных настоящими братьями по оружию”, — сказал Ратас. Правительство представило Рийгикогу предложение продлить участие Эстонии в операциях ”Бархан” и ”Такуба”, а также в инструкторской миссии Европейского союза EUTM Mali и миротворческой миссии ООН MINUSMA.

Премьер-министр Эстонии и президент Франции также говорили о ситуации с пандемией COVID-19 в Европе и путях выхода из кризиса здравоохранения. ”Это является одним из самых трудных вызовов, которые Европе приходилось принимать на протяжении всей новейшей истории, и для того, чтобы с ним работать, очень важно сотрудничество государств”, — сказал Ратас. ”Мы все работаем ради того, чтобы взять ситуацию под контроль, защитить жизнь и здоровье людей и при этом оживить экономику Европы”, — сказал премьер-министр. Завтра вечером главы государств и правительств ЕС на видеоконференции будут обсуждать кризис в сфере здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19.