28.10.2020, 22:00

Ратас на встрече с Макроном: отношения Эстонии и Франции близки как никогда

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Ратас на встрече с Макроном: отношения Эстонии и Франции близки как никогда
Коммуникационное бюро правительства

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Эстония и Франция являются близкими друзьями и стратегическими союзниками, чьи отношения сегодня содержательнее, чем когда-либо прежде.

Премьер-министр Ратас и президент Макрон подписали сегодня декларацию о стратегическом партнерстве Эстонии и Франции. ”История дипломатических отношений наших стран насчитывает практически столетие, а наши культурные связи еще длиннее. Сегодняшняя декларация делает наш диалог еще содержательнее и активнее и укрепляет наши совместные начинания в Европе и в трансатлантическом сотрудничестве. Мы должны вместе отстаивать европейские демократические ценности и идеалы”, — заявил премьер-министр Ратас.

Ратас поблагодарил президента Макрона за важное участие Франции в боевой группе НАТО и миссии по охране воздушного пространства Эстонии. Он также отметил совместную работу двух стран в сфере обороны и безопасности в том числе в мировом масштабе. ”Я очень рад тому, что французские военные в следующем году вновь присоединятся к боевой группе НАТО в Тапа, чтобы укрепить безопасность нашего региона и всего альянса”, — сказал премьер-министр. Французские ВВС участвовали в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии в Эмари с мая по сентябрь.

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”Эстония была одной из первых стран Европейского союза, которая решила вместе с Францией участвовать в операции в Мали. Совместный опыт в Эстонии и Мали сделал наших военных настоящими братьями по оружию”, — сказал Ратас. Правительство представило Рийгикогу предложение продлить участие Эстонии в операциях ”Бархан” и ”Такуба”, а также в инструкторской миссии Европейского союза EUTM Mali и миротворческой миссии ООН MINUSMA.

Премьер-министр Эстонии и президент Франции также говорили о ситуации с пандемией COVID-19 в Европе и путях выхода из кризиса здравоохранения. ”Это является одним из самых трудных вызовов, которые Европе приходилось принимать на протяжении всей новейшей истории, и для того, чтобы с ним работать, очень важно сотрудничество государств”, — сказал Ратас. ”Мы все работаем ради того, чтобы взять ситуацию под контроль, защитить жизнь и здоровье людей и при этом оживить экономику Европы”, — сказал премьер-министр. Завтра вечером главы государств и правительств ЕС на видеоконференции будут обсуждать кризис в сфере здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19.

Ратас и Макрон также обсудили борьбу с перегревом планеты и цифровой переворот в Европейском союзе. ”Помимо кризиса в области здравоохранения мы должны сосредоточиться на долгоиграющих темах, которые будут определять будущее европейцев. Это в том числе достижение целей ЕС в области климата, чтобы обеспечить людям достойную и богатую жизненную среду, а также создание рамок для европейской экономики данных и цифровой идентичности”, — сказал премьер-министр.

Из внешнеполитических тем Ратас и Макрон обсудили ситуацию по соседству с Европой, в том числе в Республике Беларусь, конфликт в Нагорном Карабахе, напряженность в Восточном Средиземноморье и отношения с Россией.

У премьер-министра Ратаса сегодня также состоялась встреча в формате круглого стола с предпринимателями из Эстонии и Франции. В ней приняли участие с эстонской стороны Guardtime и Magnetic MRO, а с французской — Airbus, Eolane, MBDA и Министерство здравоохранения.

На встрече с предпринимателями Ратас подчеркнул, что развитие экономических связей между Эстонией и Францией имеет большой потенциал. ”Определенно, не все возможности укрепления сотрудничества наших предприятий уже используются. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча также будет способствовать налаживанию связей, и после завершения кризиса здравоохранения наше деловое общение получит новый стимул”, — сказал премьер-министр. Товарообмен между Эстонией и Францией в последние годы рос.

Также премьер-министр Ратас сегодня опробовал, как работает в Париже новый автомат фирмы Cleveron по доставке посылок в магазине "Зара" в Галерее Лафайет. Решения, предлагаемые фирмой Cleveron, используют ведущие торговые и логистические предприятия мира. Во Франции автоматы Cleveron представлены в четырех торговых сетях.

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