Ратас на встрече с Макроном: отношения Эстонии и Франции близки как никогда

Ратас и Макрон также обсудили борьбу с перегревом планеты и цифровой переворот в Европейском союзе. ”Помимо кризиса в области здравоохранения мы должны сосредоточиться на долгоиграющих темах, которые будут определять будущее европейцев. Это в том числе достижение целей ЕС в области климата, чтобы обеспечить людям достойную и богатую жизненную среду, а также создание рамок для европейской экономики данных и цифровой идентичности”, — сказал премьер-министр.
Из внешнеполитических тем Ратас и Макрон обсудили ситуацию по соседству с Европой, в том числе в Республике Беларусь, конфликт в Нагорном Карабахе, напряженность в Восточном Средиземноморье и отношения с Россией.
У премьер-министра Ратаса сегодня также состоялась встреча в формате круглого стола с предпринимателями из Эстонии и Франции. В ней приняли участие с эстонской стороны Guardtime и Magnetic MRO, а с французской — Airbus, Eolane, MBDA и Министерство здравоохранения.
На встрече с предпринимателями Ратас подчеркнул, что развитие экономических связей между Эстонией и Францией имеет большой потенциал. ”Определенно, не все возможности укрепления сотрудничества наших предприятий уже используются. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча также будет способствовать налаживанию связей, и после завершения кризиса здравоохранения наше деловое общение получит новый стимул”, — сказал премьер-министр. Товарообмен между Эстонией и Францией в последние годы рос.
Также премьер-министр Ратас сегодня опробовал, как работает в Париже новый автомат фирмы Cleveron по доставке посылок в магазине "Зара" в Галерее Лафайет. Решения, предлагаемые фирмой Cleveron, используют ведущие торговые и логистические предприятия мира. Во Франции автоматы Cleveron представлены в четырех торговых сетях.
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