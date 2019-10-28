Ратас на встрече с генсеком ООН: для нашей политики начинается эра большой ответственности

Ратас заверил на встрече, что для Эстонии членство в Совете безопасности ООН означает начало эры большей ответственности в сфере международных отношений. «Место за столом Совета безопасности дает Эстонии беспрецедентную возможность участвовать в решении вопросов мировой политики и таким образом вносить свою лепту в укрепление стабильности и безопасности. С другой стороны, это обязывает нас отстаивать важные для нас идеалы и привносить в обсуждение точку зрения небольших государств, действуя от их имени при защите общих интересов», - отметил Ратас.

По словам премьер-министра, Эстония в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН намерена укреплять конструктивное сотрудничество как с генеральным секретарем Гутерришем, так и с другими членами Совета. «В этой роли мы должны будем общаться со странами по всему миру, причем иногда нам придется рассказывать нашу историю с самого начала. Кто мы, откуда и чем живем. Это отличная возможность рассказать о нашем цифровом развитии или поделиться своими знаниями и опытом в области эффективного государственного управления и э-решений», - сказал Ратас.

Говоря о приоритетах Эстонии в Совете безопасности ООН, Ратас отдельно остановился на четырех направлениях: поддержание мирового порядка, основанного на международном праве, предотвращение конфликтов, уделение пристального внимания тем факторам риска для безопасности, которые влечет за собой изменение климата, и более эффективная работа самого Совета безопасности. «Как цифровое государство мы хотели бы обратить больше внимания на киберугрозы и расширить понимание международного права в киберпространстве», - добавил Ратас.