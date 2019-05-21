21.05.2019, 12:32

Ратас на встрече представителей ООН: цифровой переворот — это шанс для небольших государств

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rus.delfi.ee
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Peaminister Jüri Ratase õhtusöök ÜRO saadikutega Foto: Stenbocki maja, Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас принимал вчера на мызе Сагади представителей при ООН 21 страны Африки, региона Карибского моря и Океании, которые находятся в Эстонии по приглашению Академии электронного государства и Министерства иностранных дел и знакомятся с функционированием э-услуг и цифрового государства.

В своей приветственной речи премьер-министр сказал, что небольшие государства должны держаться вместе и находить возможнсти совместно отвечать на глобальные вызовы, передает пресс-служба правительства.

”В глобальном смысле мы все являемся небольшими государствами, и, сотрудничая, нам будет проще отвечать на такие вызовы, как изменения климата и борьба за стабильный экономический рост. Опыт Эстонии показал, что при решении мировых проблем наши интересы часто совпадают, поэтому для нас важно находить общее”, — сказал Ратас.

”Эстония нашла свой шанс в лице цифрового развития, у нас эффективно работающее государство, в котором цифровые подписи, мобильные платежи, цифровой налоговый департамент, электронные выборы и электронные услуги сферы здравоохранения — это не картинки из будущего, а реальность, — сказал премьер-министр в своей речи. — Как глава правительства я электронно подписываю десятки документов в день со своего мобильного телефона, вне зависимости от того, в какой стра не я в тот момент пребываю. Как и большая часть населения Эстонии, я подаю налоговую декларацию электронно, а как отец — постоянно посещаю электронному школьную систему E-kool”.

”Цифровой переворот стал также важной частью кампании, в рамках которой Эстония баллотируется на место непостоянного члена Совета безопасности ООН. В ходе нее мы нашли много новых друзей и смогли поделиться своими знаниями и умениями с множеством стран по всему миру. Будем считать, что преуспели, если наши партнеры по ООН разделят наш успех”.

Во встрече участвовали представители Бенина, Ботсваны, Бурунди, Кабо Верде, Центральноaфриканской Республики, Чада, Cоюза Коморских Островов, Конго, Египта, Эритреи, Гамбии, Гренады, Ямайки, Кении, Кирибати, Малави, Мали, Палестины, Сейшельских Островов, Южного Судана и Тонго.

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