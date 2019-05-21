Ратас на встрече представителей ООН: цифровой переворот — это шанс для небольших государств

В своей приветственной речи премьер-министр сказал, что небольшие государства должны держаться вместе и находить возможнсти совместно отвечать на глобальные вызовы, передает пресс-служба правительства.

”В глобальном смысле мы все являемся небольшими государствами, и, сотрудничая, нам будет проще отвечать на такие вызовы, как изменения климата и борьба за стабильный экономический рост. Опыт Эстонии показал, что при решении мировых проблем наши интересы часто совпадают, поэтому для нас важно находить общее”, — сказал Ратас.

”Эстония нашла свой шанс в лице цифрового развития, у нас эффективно работающее государство, в котором цифровые подписи, мобильные платежи, цифровой налоговый департамент, электронные выборы и электронные услуги сферы здравоохранения — это не картинки из будущего, а реальность, — сказал премьер-министр в своей речи. — Как глава правительства я электронно подписываю десятки документов в день со своего мобильного телефона, вне зависимости от того, в какой стра не я в тот момент пребываю. Как и большая часть населения Эстонии, я подаю налоговую декларацию электронно, а как отец — постоянно посещаю электронному школьную систему E-kool”.

”Цифровой переворот стал также важной частью кампании, в рамках которой Эстония баллотируется на место непостоянного члена Совета безопасности ООН. В ходе нее мы нашли много новых друзей и смогли поделиться своими знаниями и умениями с множеством стран по всему миру. Будем считать, что преуспели, если наши партнеры по ООН разделят наш успех”.