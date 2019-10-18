Ратас на саммите ЕС: наша цель — изменить к лучшему жизнь всех европейцев

Главы государств и правительств Европейского союза во второй день саммита обсуждали стратегию действий, следующий бюджет на период с 2021 по 2027 год и вопросы изменения климата.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, у Европейского союза имеется амбициозный план работы на следующие пять лет. ”Теперь необходимо претворить в жизнь поставленные цели. Следующий долгосрочный бюджет Европейского союза показывает, насколько серьезно мы относимся к нашему общему будущему, безопасности, развитию внутреннего рынка, созданию лучших путей и средств сообщения, цифровому перевороту и переходу к климатической нейтральности. Это показывает, какую Европу мы хотим для своих граждан. Наша цель — изменить к лучшему жизнь всех европейцев и бизнеса”, — сказал Ратас.
Лидеры государств обсуждали как общий объем следующего долгосрочного бюджета, так и распределение средств между направлениями. Председательствующая в ЕС Финляндия должна представить предложения по бюджетному пакету к декабрьскому саммиту ЕС. Во встрече Европейского совета участвовала также будущая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая рассказала о приоритетах нового состава комиссии.
Во время обсуждения климатических вопросов премьер-министр Ратас сказал, что Эстония недавно решила поддержать достижение Европейским союзом климатической нейтральности к 2050 году. ”Мы приняли это решение после длительного и основательного анализа его влияния. Я уверен, что мы достигнем климатической нейтральности, если вместе создадим способствующие этому инструменты и меры по переходу. Будущий бюджет Европейского союза должен непременно поддерживать достижение целей в области борьбы с изменениями климата”, — отметил Ратас. ”Помимо ведущей роли ЕС в климатических вопросах необходимо активизировать мировые усилия. Необходим вклад каждого человека, региона и государства”, — добавил он. На декабрьском саммите лидеры стран ЕС намерены обсудить долгосрочную климатическую стратегию Евросоюза и планы на будущее.
Европейский совет назначил президентом Европейского центробанка Кристин Лагард, которая вступит в должность с 1 ноября.
Состоявшееся вчера вечером внешнеполитическое обсуждение касалось открытия переговоров о присоединении к ЕС Северной Македонии и Албании. Европейский совет еще вернется к этой теме до саммита в Загребе, который должен состояться в мае будущего года.
”К сожалению страны ЕС не достигли единодушия в вопросе об открытии переговоров. Северная Македония и Албания обе проделали хорошую работу и провели масштабные реформы. Эстония решительно поддерживает начало переговоров о присоединении с обеими странами. Мы всегда придерживались мнения, что, если условия выполнены, дверь в Европу должна открыться”, — сказал Ратас.
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Также лидеры государств ЕС вчера вечером говорили об отношениях с Турцией в связи с военными действиями на северо-востоке Сирии и незаконным бурением в восточной части Средиземного моря. Премьер-министр Ратас выразил надежду, что совместное заявление США и Турции о приостановке военных действий поможет достижению мира и прекращению войны в Сирии. ”Этот конфликт нельзя решать с помощью силы, необходим политический переходный период. При это очень важен диалог с Турцией”, — подчеркнул Ратас.
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