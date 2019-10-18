Ратас на саммите ЕС: наша цель — изменить к лучшему жизнь всех европейцев

Во время обсуждения климатических вопросов премьер-министр Ратас сказал, что Эстония недавно решила поддержать достижение Европейским союзом климатической нейтральности к 2050 году. ”Мы приняли это решение после длительного и основательного анализа его влияния. Я уверен, что мы достигнем климатической нейтральности, если вместе создадим способствующие этому инструменты и меры по переходу. Будущий бюджет Европейского союза должен непременно поддерживать достижение целей в области борьбы с изменениями климата”, — отметил Ратас. ”Помимо ведущей роли ЕС в климатических вопросах необходимо активизировать мировые усилия. Необходим вклад каждого человека, региона и государства”, — добавил он. На декабрьском саммите лидеры стран ЕС намерены обсудить долгосрочную климатическую стратегию Евросоюза и планы на будущее.

Европейский совет назначил президентом Европейского центробанка Кристин Лагард, которая вступит в должность с 1 ноября.

Состоявшееся вчера вечером внешнеполитическое обсуждение касалось открытия переговоров о присоединении к ЕС Северной Македонии и Албании. Европейский совет еще вернется к этой теме до саммита в Загребе, который должен состояться в мае будущего года.

”К сожалению страны ЕС не достигли единодушия в вопросе об открытии переговоров. Северная Македония и Албания обе проделали хорошую работу и провели масштабные реформы. Эстония решительно поддерживает начало переговоров о присоединении с обеими странами. Мы всегда придерживались мнения, что, если условия выполнены, дверь в Европу должна открыться”, — сказал Ратас.

Также лидеры государств ЕС вчера вечером говорили об отношениях с Турцией в связи с военными действиями на северо-востоке Сирии и незаконным бурением в восточной части Средиземного моря. Премьер-министр Ратас выразил надежду, что совместное заявление США и Турции о приостановке военных действий поможет достижению мира и прекращению войны в Сирии. ”Этот конфликт нельзя решать с помощью силы, необходим политический переходный период. При это очень важен диалог с Турцией”, — подчеркнул Ратас.