Ратас на конференции по обороне: мы не можем идти на уступки в сфере безопасности

”Правительство передаст сегодня Рийгикогу бюджет, в котором объем расходов на оборону вырастет до 645 миллионов евро. Таким образом мы продолжим идти по пути, с которого не сходили с 2012 года, то есть будем инвестировать в оборонный бюджет около 2 процентов или более. Как страна, расположенная на границе НАТО и Европейского союза мы не можем идти на уступки в сфере безопасности”, — подчеркнул премьер-министр, открывая Балтийскую оборонную конференцию (Annual Baltic Conference on Defence, ABCD).

Говоря о том, как общество и оборона укрепляются в кризисы, Ратас отметил, что важно рассматривать безопасность во всей широте этого понятия, в том числе понимать важность внутренней безопасности, готовности общества к испытаниям. ”Борьба с эпидемией коронавируса потребовала от нас целостного подхода и испытала все общество на прочность. К сожалению, кризисы неизбежны и в дальнейшем. Поэтому важно продолжать улучшать нашу готовность к кризисам, укрепляя сопротивляемость наших государственных учреждений и предприятий и в конечном итоге всю культуру готовности в обществе”, — сказал Ратас.

По его словам, правительство в новом бюджете сделает важные инвестиции во внутреннюю безопасность и в создание запасов на случай кризиса. В бюджете 2021 года запланированы средства на продолжение формирования кризисных резервов полиции и пограничной охраны, укрепление потенциала на море и в воздушном пространстве. Для улучшения кризисных запасов государства в следующие годы запланировано 45 миллионов евро и будет создан центр, в юрисдикции которого будут все запасы, необходимые для обеспечения защиты населения.

По словам премьер-министра, коронакризис показал важность международного сотрудничества. ”Правильнее всего действовать общими скоординированными усилиями. Сотрудничество институтов власти Европейского союза и стран — членов ЕС в начальной фазе кризиса могло бы быть лучше. Например, закрытие границ вызвало вопросы, связанные с военной мобильностью. В то же время нельзя недооценивать роль ЕС и НАТО в разрешении кризиса, вызванного COVID-19, будь то масштабная помощь в облегчении экономического влияния кризиса или координация усилий союзников. К помощи, которую союзники оказывали для предотвращения распространения коронавируса, присоединилась и Эстония”, — сказал Ратас.