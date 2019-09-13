Ратас на климатической конференции: ради грядущих поколений мы обязаны уменьшить влияние человека на экологию

В самых больших изменениях и модернизации, по словам Ратаса, нуждаются эстонская энергетика и транспорт. ”Столпом отечественного производства электроэнергии был сланец, который, если и дальше использовать его привычным способом, утратит конкурентоспособность в мире, где все больше заботятся о климате. Переход на другие виды ресурсов неизбежен, но он возможен только постепенно и с привлечением к диалогу всех заинтересованных сторон. Для выполнения целей по борьбе с изменениями климата мы должны решить также социальные и экономические вопросы”, — сказал премьер-министр.

В своей речи Ратас подчеркнул ведущую роль Европейского союза и его членов во всемирной дискуссии о борьбе с изменениями климата. ”У стран Европы есть воля и возможности для того, чтобы значительно снизить выбросы парниковых газов и перейти на климатически нейтральную модель экономики. Эти решения не только разумны, но и крайне необходимы и идут в ногу с другими крупными изменениями в нашей экономической среде, такими, как автоматизация, дигитализация, а такж е развитие искусственного интеллекта”, — сказал премьер-министр.

Конференция ”Климатическая нейтральность — смерти подобна или является ключом к успеху?” была организована Государственной канцелярией и Академией Наук. На ней ученые и политики совместно обсуждают возможности уменьшить выбросы парниковых газов и гарантировать энергетическую безопасность таким образом, чтобы сохранить экологию Эстонии, обеспечить благополучие ее жителей и конкурентоспособность экономики.