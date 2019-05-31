31.05.2019, 21:05

Ратас на деньги налогоплательщиков отправился на Бильдербергскую конференцию. Все происходящее там окутано тайной

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas osaleb ainsana eestlastest Bilderbergi kohtumisel.
Jüri Ratas osaleb ainsana eestlastest Bilderbergi kohtumisel. Foto: Priit Simson

Вчера в Швейцарии началась 67-ая встреча Бильдербергской группы, в которой принимает участие и премьер-министр Юри Ратас.

Точное содержание встречи и ее цели от общественности скрываются.
По данным сайта группы, в этом году на конференции будет обсуждаться будущее Европы, вопросы России и брекзита, будущее капитализма, этичность использования искусственного интеллекта, использование социальных сетей в качестве оружия, кибератаки и ”стабильный стратегический порядок”.

Обычно на встречу приглашаются политики, предприниматели, академики и отдельные представители медиапространства. При этом возможности освещать мероприятие у журналистов нет. В этом году в конференции примут участие 130 человек из 23 стран.

Директор коммуникационной служба правительства Урмас Сеавер отметил, что для Эстонии важно принимать активное участие и вносить свой вклад на международных встречах.

”Встреча дает хорошую возможность представить Эстонию влиятельным мировым лидерам, поддерживать хорошие отношения с друзьями Эстонии и наладить новые связи”, — сказал он.

Если некоторые представители государств сами оплачивают свои расходы на участие, то визит Ратаса оплачивают налогоплательщики.
Поскольку встреча происходит в обстановке строжайшей секретности (к примеру, гостям запрещено делать заметки или вести протоколы), то с течением времени она обросла рядом теорий. Сами участники заверяют, что на конференции не принимается ни одного решения и что они руководствуются лишь желанием обсудить различие темы без внимания общественности.

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