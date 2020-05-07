Ратас на cаммите ЕС рассказал, что поможет нам восстановиться после кризиса

Европейский союз, по словам премьер-министра Юри Ратаса, во время этого кризиса был надежным другом для Западных Балкан. ”Эстония, как и остальные страны-члены, продемонстрировала готовность поддержать данный регион для смягчения последствий кризиса, связанного с COVID-19. Как для борьбы с пандемией COVID-19, так и для восстановления после нее необходимо единство и тесное сотрудничество соседей”, — сказал Ратас.

”В будущем, я уверен, новаторские, в том числе цифровые решения помогут нам восстановиться после кризиса и повысить сопротивляемость нашего общества. Мы готовы делиться нашим опытом в области цифровых решений”, — сказал премьер-министр.

Эстония, по словам Ратаса, по-прежнему является сторонницей политики расширения Евросоюза, которая базируется на европейских ценностях и принципах, а также выполнении предусмотренных для присоединения условий.

”На основании опыта Эстонии мы можем сказать, что от проделанной ради присоединения к Европейскому союзу работы выиграли наши граждане, предприятия и все наше общество в целом”, — сказал Ратас. ”Мы заинтересованы в укреплении стабильности, безопасности, демократии и правового государства в регионе, и мы очень рады, что в марте было достигнуто единодушие относительно начала переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией”, — подчеркнул премьер-министр.

Ратас отметил также необходимость совместными усилиями бороться с дезинформацией, как в контексте COVID-19, так и более широко.

На саммите было принято совместное заявление, в котором ЕС и его страны-члены подтверждают свою солидарность со странами Западных Балкан в контексте вызванного коронавирусом кризиса. Также была вновь подтверждена единодушная поддержка европейской перспективе Западных Балкан.

Европейский союз сформировал 3,3-миллиардный пакет финансовой помощи странам Западных Балкан для преодоления последствий пандемии. Он включает в себя как помощь сектору здравоохранения, так и поддержку в социально-экономическом восстановлении.

Саммит Европейского союза и Западных Балкан первоначально должен был состояться в Загребе, но из-за пандемии COVID-19 прошел в форме видеоконференции. Во встрече участвовали лидеры стран ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.