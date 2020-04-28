Ратас: мы сохранили контроль над распространением вируса

На основании анализа, проведенного ученым советом, мы решили, что если ситуация не ухудшится, то между островами Сааремаа, Мухумаа, Хийумаа, Вормси, Кихну, Рухну, Мания и материком смогут свободно передвигаться:

с 4 мая все люди, кто сами или чьи ближайшие родственники по данным регистра населения живут на островах;

c 18 мая все мы.

Наряду с этими ослаблениями для всех будут по-прежнему действовать общие правила поведения и гигиены, такие как правило 2+2 и дезинфекция рук.

"Мы открываем движение между островами и материком шаг за шагом, чтобы восстановливая ритм нашей повседневной жизни и оживляя экономику, мы сохранили контроль над распространением вируса", — отметил Ратас.

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