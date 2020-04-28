Ратас: мы сохранили контроль над распространением вируса

Премьер-министр, руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас сообщил, что уже в середине мая передвижение между Сааремаа и материком будет открыто.
На основании анализа, проведенного ученым советом, мы решили, что если ситуация не ухудшится, то между островами Сааремаа, Мухумаа, Хийумаа, Вормси, Кихну, Рухну, Мания и материком смогут свободно передвигаться:
- с 4 мая все люди, кто сами или чьи ближайшие родственники по данным регистра населения живут на островах;
- c 18 мая все мы.
Наряду с этими ослаблениями для всех будут по-прежнему действовать общие правила поведения и гигиены, такие как правило 2+2 и дезинфекция рук.
"Мы открываем движение между островами и материком шаг за шагом, чтобы восстановливая ритм нашей повседневной жизни и оживляя экономику, мы сохранили контроль над распространением вируса", — отметил Ратас.
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