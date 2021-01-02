Ратас: мы очень близки к климатической катастрофе

Премьер-министр Юри Ратас успокаивает, что хотя последние министры окружающей среды не были убеждены во влиянии человеческой деятельности на изменение климата, у государства есть хорошие чиновники, которые стоят за окружающую среду, пишет Eesti Päevaleht.
Почему вы позволили назначить на должность уже которого подряд министра окружающей среды, который отрицает антропогенное изменение климата? Мог бы ли быть министром социальных дел, например, человек, который не верит в вакцины?
(Пауза.) Тогда вы должны делать это интервью с министром окружающей среды.
Вы ведь глава правительства.
Когда это коалиционные правительства, то всегда у каждой партии, исходя из коалиционного договора, назначена своя делегация. Я нигде не вычитывал, что он не верит в антропогенное изменение климата…
Он сказал, что он не убежден во влиянии человека.
… И это я больше здесь в интервью не анализирую. Это вы должны анализировать с ним. Но, несомненно, у антропогенного фактора в изменениях климата очень большая роль. Очень большая роль. Если посмотреть май и июнь прошлого года, то мы увидим, что температура в Европе была одной из наиболее высоких за все времена. Если оценивать, например, таяние снега в Гренландии в последние годы, то оно… (Обращается к фотографу.) Хватит этих фотографий, вы уже сделали достаточно. Оно происходит в более быстром темпе, и смелее также можно сказать, что в большем количестве. Это означает то, что уровень воды в океанах поднялся, что означает, что соленость воды в океанах уменьшилась, что означает также то, что на земном шаре белой поверхности меньше и солнечной энергии поглощается больше, что в свою очередь повышает температуру.
Так что я верю, что эта амбициозная цель, которая взята с Парижским климатическим соглашением и другими документами, правильная, чтобы температура не повысилась больше чем на два градуса по сравнению со временем до промышленной революции, но амбиция поднята еще выше, то есть1,5 градуса. Мы знаем, что [средняя температура на земном шаре] уже повысилась больше чем на градус, так что к климатической катастрофе мы, конечно, очень близки. И поэтому я считаю, что с точки зрения антропогенного фактора мы должны прилагать усилия — каждый как индивид, как общество. Взятие [роли] локомотива Евросоюза в Парижском соглашении, в части климатической нейтральности к 2050 году и в части уменьшения выбросов к 2030 году было очень правильным и заслуживающим благодарности.
Если мы знаем, что у нас сейчас курс трехградусного потепления климата, то вы как глава правительства не чувствуете, что и у Эстонии мог бы быть министр окружающей среды, которые понимает это базовое знание?
У Эстонии есть, я считаю, очень хорошие знатоки экологической и климатической политики, у нас очень хорошее соответствующее образование, специалисты как в третьем секторе, так и в министерстве. Так что ставит ли правительство Юри Ратаса под сомнение, что антропогенный фактор играет большую роль в изменениях климата — ответ таков, что не ставит.
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