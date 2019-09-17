17.09.2019, 12:37

Ратас: мы должны учиться использовать искусственный интеллект для улучшения жизни

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Ратас: мы должны учиться использовать искусственный интеллект для улучшения жизни
Foto: Raul Mee

Премьер-министр Юри Ратас, открывая сегодня Таллиннский цифровой саммит, говорил о влиянии сферы искусственного интеллекта на общество в ближайшие десятилетия и подчеркнул необходимость подходить к этой теме с позиций человеческой этики.

Говоря об изменениях, которые влечет за собой цифровой переворот, премьер-министр Юри Ратас привел в пример растущие темпы инновации и способствующую этому среду. ”Паровая машина положила начало промышленному перевороту, а быстрый рост численности населения повлек за собой жажду нового. Можно сказать, что в течение следующих 15 лет мы каждый день будем изобретать по паровой машине”, — сказал Ратас.

”Искусственный интеллект — это сегодня неизбежность, и мы должны учиться использовать его для улучшения условий жизни людей”, — сказал премьер-министр и отметил, что в Эстонии уже более 20 работающих или готовых к внедрению решений на основе искусственного интеллекта.

Эстония, сказал премьер-министр, уже 20 лет строит ориентированное на нужды человека электронное государственное управление. ”Каждый наш гражданин сам владеет своими личными данными, и должен бы сам контролировать и использование этих данных, — сказал Ратас. — Но делая государственные цифровые услуги более автоматизированными и предсказуемыми, мы поняли, что соблюдение принципов человеческой этики в мире данных — это более сложная история, чем казалось изначально. Для этого нужны фундаментальные изменения в образе мышления всего общества. Изменения в культуре и образе мысли занимают куда больше времени, чем запуск новых цифровых услуг”, — отметил Ратас.

Премьер-министр выразил надежду, что сегодняшняя встреча поможет развитым в цифровом развитии государствам найти пути строительства государственного управления с человеческим лицом, обмениваясь как опытом, так и знаниями. ”Цифровые решения помогают экономике расти, делают государственное управление более эффективным и, будем надеяться, улучшают мир. Я уверен, что обмен опытом и традициями полезен всем. Вместо того, чтобы вновь изобретать велосипед, мы должны учиться друг у друга — не просто следить за тем, что делают соседи, а сотрудничать и подавать пример остальному миру”, — отметил Ратас.

Таллиннский цифровой саммит (Tallinn Digital Summit) проходит в третий раз. Этот формат для ведущих экспертов в цифровой сфере зародился в 2017 году, когда Эстония как председатель Совета ЕС организовала цифровой саммит, который собрал в Таллинне руководителей глав и правительств Европейского союза. В этом году в фокусе конференции искусственный интеллект и его влияние на наше будущее.

Конференцию организует Государственная канцелярия в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций. Партнерами мероприятия в области повестки дня являются Институт электрической и электронной инженерии IEEE, INTERPOL, The Future Society и Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия UNICRI. Проведению саммита помогают производитель новаторских акустических кабин Silen и официальный автопартнер Таллиннского цифрового саммита BMW (Inchcape Motors Estonia).

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