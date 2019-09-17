Ратас: мы должны учиться использовать искусственный интеллект для улучшения жизни

Говоря об изменениях, которые влечет за собой цифровой переворот, премьер-министр Юри Ратас привел в пример растущие темпы инновации и способствующую этому среду. ”Паровая машина положила начало промышленному перевороту, а быстрый рост численности населения повлек за собой жажду нового. Можно сказать, что в течение следующих 15 лет мы каждый день будем изобретать по паровой машине”, — сказал Ратас.

”Искусственный интеллект — это сегодня неизбежность, и мы должны учиться использовать его для улучшения условий жизни людей”, — сказал премьер-министр и отметил, что в Эстонии уже более 20 работающих или готовых к внедрению решений на основе искусственного интеллекта.

Эстония, сказал премьер-министр, уже 20 лет строит ориентированное на нужды человека электронное государственное управление. ”Каждый наш гражданин сам владеет своими личными данными, и должен бы сам контролировать и использование этих данных, — сказал Ратас. — Но делая государственные цифровые услуги более автоматизированными и предсказуемыми, мы поняли, что соблюдение принципов человеческой этики в мире данных — это более сложная история, чем казалось изначально. Для этого нужны фундаментальные изменения в образе мышления всего общества. Изменения в культуре и образе мысли занимают куда больше времени, чем запуск новых цифровых услуг”, — отметил Ратас.