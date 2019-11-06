06.11.2019, 14:28

Ратас: мы должны подумать, как способствовать созданию гибких условий труда и сохранению социальных гарантий

 (4)
EST 2
Ратас: мы должны подумать, как способствовать созданию гибких условий труда и сохранению социальных гарантий
Фото: Хенри-Кристиан Кирсип

Выступая сегодня утром на организованной Трудовой инспекцией конференции «Ветер перемен в трудовой жизни», премьер-министр Юри Ратас призвал участников рынка труда вместе подумать о том, как сделать условия труда более гибкими, а работу – более продуктивной, но не за счет социальных гарантий.

По словам премьeр-министра, трудовая жизнь в Эстонии в последние годы быстро менялась вместе со всем миром, становясь как в частном, так и в публичном секторе все менее привязанной к конкретному месту и времени.

”Под руководством Государственной канцелярии составляется надминистерская стратегия ”Эстония 2035”. Ее сквозной мыслью также является создание безопасной и надежной рабочей среды”, — сказал Ратас. ”Среда, во главу угла которой, несмотря на все изменения, по-прежнему ставится человек, зависит от наших общих усилий. Всех участников рынка труда объединяет вопрос: как обеспечить более гибкие условия труда, сохранив при этом социальные гарантии и производительность”, — добавил он.

В качестве хорошего примера продуктивного диалога премьер-министр привел восстановленные в мае 2019 года трехсторонние встречи правительства, Центрального союза профсоюзов и Центрального союза работодателей. ”На последней встрече в октябре мы говорили с представителями профсоюзов и работодателей о повышении безопасности труда, равном обращении на рабочем месте, гибких трудовых отношениях и проблемах, связанных с нехваткой рабочей силы. На следующей встрече мы, например, будем рассматривать, насколько мы продвинулись в изменении системы страхования от безработицы”.

Ратас напомнил участникам конференции, что и коалиционный договор предусматривает ряд шагов, отвечающих ожиданиям людей, связанным с большей гибкостью условий труда при сохранении социальных гарантий. Премьер-министр привел в пример развитие сферы здравоохранения и молодежной занятости, а также разработку принципов страхования от несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний.

”К весне будущего года картина относительно основных реформ ближайших лет в сфере здравоохранения на рабочем месте, трудового права, трудовой среды, налогообложения и социальной защиты, которые призваны обеспечить нашу готовность к трудовым отношениям будущего, должна проясниться”, — сказал премьер-министр и выразил надежду, что и все остальные заинтересованные в развитии трудовой жизни люди помогут искать ответы на важные для этой сферы вопросы. Например: как должна измениться трудовая жизнь, чтобы от этого выиграли все? Какая налоговая система способна лучше всего поддержать новый формат трудовых отношений? И какие соглашения в этой области можно заключить, не меняя действующее законодательство?

Международная конференция ”Ветер перемен в трудовой жизни” проводится при поддержке Европейского социального фонда. Из членов правительства в ней также участвует министр социальных дел Танель Кийк.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: