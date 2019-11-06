Ратас: мы должны подумать, как способствовать созданию гибких условий труда и сохранению социальных гарантий

По словам премьeр-министра, трудовая жизнь в Эстонии в последние годы быстро менялась вместе со всем миром, становясь как в частном, так и в публичном секторе все менее привязанной к конкретному месту и времени.

”Под руководством Государственной канцелярии составляется надминистерская стратегия ”Эстония 2035”. Ее сквозной мыслью также является создание безопасной и надежной рабочей среды”, — сказал Ратас. ”Среда, во главу угла которой, несмотря на все изменения, по-прежнему ставится человек, зависит от наших общих усилий. Всех участников рынка труда объединяет вопрос: как обеспечить более гибкие условия труда, сохранив при этом социальные гарантии и производительность”, — добавил он.

В качестве хорошего примера продуктивного диалога премьер-министр привел восстановленные в мае 2019 года трехсторонние встречи правительства, Центрального союза профсоюзов и Центрального союза работодателей. ”На последней встрече в октябре мы говорили с представителями профсоюзов и работодателей о повышении безопасности труда, равном обращении на рабочем месте, гибких трудовых отношениях и проблемах, связанных с нехваткой рабочей силы. На следующей встрече мы, например, будем рассматривать, насколько мы продвинулись в изменении системы страхования от безработицы”.