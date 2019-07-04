04.07.2019, 11:53

Ратас: международные учения демонстрируют серьезный уровень обороноспособности Эстонии и международного сотрудничества

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rus.delfi.ee
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Ратас: международные учения демонстрируют серьезный уровень обороноспособности Эстонии и международного сотрудничества
Фото: Коммуникационное бюро правительства

Премьер-министр Юри Ратас посетил сегодня морские учения Baltic Protector, которые, по его словам, демонстрируют приверженность наших союзников и партнеров своему делу, а также то, что мы готовы совместными усилиями противостоять опасности, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Кульминацией начавшихся в мае в Дании и охватывающих все Балтийское море учений будет морской десант в районе Валкла-Сальмисту. В учениях экспедиционного корпуса Joint Expeditionary Force (JEF) под командованием Великобритании принимают участие Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия. В общей сложности это около 3000 солдат и 20 кораблей. Целью учений является проверить готовность к сотрудничеству международных сил обороны и отработать морские маневры, атаку с моря и морской десант.

По словам премьер-министра, речь идет о крупнейших международных учениях на территории Эстонии в этом году, которые важны с нескольких точек зрения. ”Оборону Эстонии совместно с союзниками можно лучше всего отработать именно на территории Эстонии. Вероятно, в случае кризиса в нашем регионе в качестве первой помощи использовались бы именно экспедиционные войска. Таким образом эти учения, в первую очередь, помогают укреплению безопасности Эстонии. Во-вторых, они являются воплощением единства союзников, их силы и силы их духа, а также ясным подтверждением способности союзных войск к сотрудничеству”, — подчеркнул Ратас.

Также, по словам премьер-министра, учения демонстрируют развитие государственной обороны. ”На основании увиденного сегодня можно с уверенностью сказать, что наша обороноспособность реальна и серьезна. Я хочу поблагодарить все части Кайтселийта, военно-морских сил, полиции и погранохраны, которые способствовали успеху учений”, — сказал премьер-министр.

По словам встретившегося с представителями британских ВМС Ратаса, вклад Великобритании в обеспечение безопасности Балтийского региона впечатляет. Войска Великобритании во время учений Baltic Protector представлены в Эстонии как в небе, так и на земле, и на море. Присутствие британцев в Балтийском море является самым многочисленным со времен Освободительной войны.

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