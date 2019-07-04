Ратас: международные учения демонстрируют серьезный уровень обороноспособности Эстонии и международного сотрудничества

По словам премьер-министра, речь идет о крупнейших международных учениях на территории Эстонии в этом году, которые важны с нескольких точек зрения. ”Оборону Эстонии совместно с союзниками можно лучше всего отработать именно на территории Эстонии. Вероятно, в случае кризиса в нашем регионе в качестве первой помощи использовались бы именно экспедиционные войска. Таким образом эти учения, в первую очередь, помогают укреплению безопасности Эстонии. Во-вторых, они являются воплощением единства союзников, их силы и силы их духа, а также ясным подтверждением способности союзных войск к сотрудничеству”, — подчеркнул Ратас.

Также, по словам премьер-министра, учения демонстрируют развитие государственной обороны. ”На основании увиденного сегодня можно с уверенностью сказать, что наша обороноспособность реальна и серьезна. Я хочу поблагодарить все части Кайтселийта, военно-морских сил, полиции и погранохраны, которые способствовали успеху учений”, — сказал премьер-министр.

По словам встретившегося с представителями британских ВМС Ратаса, вклад Великобритании в обеспечение безопасности Балтийского региона впечатляет. Войска Великобритании во время учений Baltic Protector представлены в Эстонии как в небе, так и на земле, и на море. Присутствие британцев в Балтийском море является самым многочисленным со времен Освободительной войны.