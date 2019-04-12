12.04.2019, 16:40

Ратас: между Эстонией и Китаем растут как товарообмен, сотрудничество в области образования и культуры, так и туризм

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Ратас: между Эстонией и Китаем растут как товарообмен, сотрудничество в области образования и культуры, так и туризм
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул на сегодняшнем саммите Китая и стран Центральной и Восточной Европы в Дубровнике, что в экономических отношениях Европы и Китая необходимо обеспечить для бизнесменов из обоих регионов равные возможности и одинаковое уважение к интеллектуальной собственности, а также важно учитывать кибербезопасность в области быстро развивающихся цифровых соединений и электронной торговли.

"Отношения Китая и Европы постоянно развиваются. Это открывает много хороших возможностей в том числе для эстонских компаний. Поэтому я рад, что на проходящем в Дубровнике экономическом форуме присутствуют, например, Eesti Energia, Magnetic MRO и PRFoods. Для Эстонии и Европы важно, чтобы нашим предприятиям создавались лучшие возможности для конкуренции и на китайском рынке, а для бизнес-деятельности существовало меньше необоснованных ограничений",- сказал премьер-министр Ратас.

После саммита Ратас также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, чтобы обсудить развитие возможностей доступа эстонских предприятий на китайский рынок, а также развитие туристического и культурного сотрудничества.

"Между Эстонией и Китаем растут как товарообмен, сотрудничество в области образования и культуры, так и туризм. Поэтому мы заинтересованы в улучшении железнодорожного сообщения и развитии прямого авиасообщения. Кроме того, мы можем значительно улучшить доступ наших предприятий на китайский рынок, а развитию нашего туризма и экономического сотрудничества способствовало бы, например, взаимное признание водительских прав", — сказал Ратас. "Помимо всего этого Эстония считает очень важным безопасность цифровых соединений, которые затрагивают все области жизни нашего общества и помогают развитию экономического сотрудничества, экономическому процветанию всех заинтересованных сторон и созданию новых рабочих мест", — сказал Ратас.

Министр сельской жизни Тармо Тамм и министр таможни Китая Ни Юфень подпишут на саммите протокол, который позволит эстонским предприятиям экспортировать лосесевых в Китай. Такие же протоколы уже подписаны в отношении продукции из кильки, салаки и курятины. Во время саммита также проходит экономический форум, в котором участвуют и эстонские предприятия.

Ежегодный саммит 16 стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате 16+1 на этот раз проходит в Дубровнике. В нем участвуют 11 стран Европейского союза, пять государств Западных Балкан и Китай. После саммита к действующему формату сотрудничества присоединится также Греция. Дополнительная информация о саммите и экономическом форуме доступна здесь: https://croatia-forum2019-ceec-china.hgk.hr/home

Во время саммита Ратас также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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