Ратас: между Эстонией и Китаем растут как товарообмен, сотрудничество в области образования и культуры, так и туризм

"Между Эстонией и Китаем растут как товарообмен, сотрудничество в области образования и культуры, так и туризм. Поэтому мы заинтересованы в улучшении железнодорожного сообщения и развитии прямого авиасообщения. Кроме того, мы можем значительно улучшить доступ наших предприятий на китайский рынок, а развитию нашего туризма и экономического сотрудничества способствовало бы, например, взаимное признание водительских прав", — сказал Ратас. "Помимо всего этого Эстония считает очень важным безопасность цифровых соединений, которые затрагивают все области жизни нашего общества и помогают развитию экономического сотрудничества, экономическому процветанию всех заинтересованных сторон и созданию новых рабочих мест", — сказал Ратас.

Министр сельской жизни Тармо Тамм и министр таможни Китая Ни Юфень подпишут на саммите протокол, который позволит эстонским предприятиям экспортировать лосесевых в Китай. Такие же протоколы уже подписаны в отношении продукции из кильки, салаки и курятины. Во время саммита также проходит экономический форум, в котором участвуют и эстонские предприятия.

Ежегодный саммит 16 стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате 16+1 на этот раз проходит в Дубровнике. В нем участвуют 11 стран Европейского союза, пять государств Западных Балкан и Китай. После саммита к действующему формату сотрудничества присоединится также Греция. Дополнительная информация о саммите и экономическом форуме доступна здесь: https://croatia-forum2019-ceec-china.hgk.hr/home

Во время саммита Ратас также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.