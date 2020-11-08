Ратас: Март и Мартин Хельме должны немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США

Ратас написал в Facebook, что США — страна с очень сильной демократией, в которой выборы честные, свободные и прозрачные. "Возможные споры и жалобы относительно результатов выборов и там разрешают в суде, как принято в демократических странах. Некорректная критика этих процессов на основании поверхностной информации и фейковых новостей не уместна для министров Эстонской Республики", — отметил он.

"Избранный по воле народа США будущий президент Джо Байден — очень заслуженный государственный деятель, который пообещал стоять за всех жителей США. Также он обещал прилагать усилия, чтобы сгладить возникшие в обществе расколы и преодолеть усилившиеся на протяжении лет разногласия. Это честные желания, из которых мы должны извлечь уроки и в Эстонии. Я от имени государства Эстонии поздравил Джо Байдена с избранием 46-м президентом США", — добавляет Ратас.

"Мартину Хельме как председателю партии и министру финансов Эстонской Республики следует понимать, что США — наш самый большой союзник и незаменимый стратегический партнер как для Эстонии, так и для Евросоюза. Март Хельме как министр внутренних дел также должен очень хорошо знать, что предъявление тяжких обвинений без доказательств недопустимо".

Ратас поясняет, что народ Америки выбирает своих руководителей на свободных выборах и для Эстонии сильная трансатлантическая связь и углубление двустороннего сотрудничества с США в сфере обороны всегда является внешнеполитической целью, будь у власти президент из республиканцев или демократов.

"Нападающая риторика в адрес одного из наших самых важных союзников поэтому крайне безответственна. Выступления Марта и Мартина Хельме при оценке результатов выборов в США не серьезны и даже абсурдны , — подчеркивает он. — Члены правительства Эстонии должны уметь оставаться взвешенными, комментируя внутреннюю политику нашего самого большого союзника. Март и Мартин Хельме должны немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США. Я передал напрямую это же самое сообщение и председателю EKRE".