Ратас: люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что нас объединяет, а не зацикливаться на различиях

Эстония с наукоемкой и успешной экономикой — это государство, которое поддерживает экономику, опирающуюся на науку, НИОКР и инновации. Мы должны прилагать усилия к тому, чтобы повысить инвестиции публичного сектора в этой области до 1% от ВВП и поддерживать их и дальше как минимум на таком же уровне. Это имеет стратегическое значение для благосостояния населения Эстонии и жизнеспособности общества.
Мы должны гарантировать, чтобы рост нашей экономики был вовлекающим, конкурентоспособным и стабильным. При составлении государственного бюджета мы считаем необходимым придерживаться ответственной финансовой политики и держать бюджет в порядке. Мы должны больше инвестировать в переобучение и другие меры, которые обеспечивают конкурентоспособность наших людей на рынке труда и наличие квалифицированной рабочей силы.
Правительство должно поддерживать работающие у нас предприятия. Эстония, без сомнения, больше не является страной дешевой рабочей силы, и поэтому мы должны рекламировать иные наши преимущества, которые могут быть у нас в сравнении с Северными странами и нашим регионом. Одним из решений здесь являются конкурентоспособные цены на энергию, на которые государство может влиять, создавая исключения, например, для энергоемких производств.
Развивая экономику и предпринимательство, мы не можем забывать о принципах сберегающего развития. Я очень рад, что и наши дети, воспитанные на мировых примерах, демонстрируют все большую осведомленность в вопросах изменений климата и окружающей среды. Это значит, что в школе и дома мы смогли привить молодому поколению содержательную систему ценностей. Молодежь понимает влияние своего личного поведения на глобальные мировые процессы и готова отвечать за наше общее будущее.
Я считаю очень важным предлагать нашим предприятиям еще больше поддержки для налаживания международных связей и выхода на новые рынки. Мы можем поддерживать наши экспортные возможности, увеличивая количество экономических дипломатов и советников на важных для нас мировых рынках.
В мире Эстония зачастую ассоциируется именно с нашим э-государством. Построение цифрового общества неизмеримо упростило жизнь людей и сделало ее более удобной. Для того, чтобы сохранять эту визитную карточку, мы должны вкладываться в повышение качества услуг и вывод их на новый уровень. Также следует продолжать программу э-резидентства 2.0 и строительство сверхскоростного интернета.
Для правительства, без сомнения, очень важно использовать опыт и знания, которыми обладают отраслевые союзы. В бытность свою премьер-министром я имел честь восстановить трехсторонние встречи с Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей. Я считаю очень важным, чтобы подобные широкоформатные обсуждения вопросов рынка труда продолжились и в дальнейшем.
Давайте мыслить более смело и в области развития инфраструктуры. При осуществлении государственных инвестиций в инфраструктуру стоит взвесить привлечение кредитных средств. При этом важно, чтобы на фоне развития основных шоссе второстепенные шоссе и гравийные дороги не остались без финансирования. Нам следует инвестировать в качественную сеть дорог по всей Эстонии.
Эффективно управляемая Эстония означает, что глас народа влияет на государственное управление и между выборами. А также то, что государство работает эффективно, а средства, находящиеся в нашем распоряжении, используются хорошо и ответственно.
Одним из важных наших принципов является то, что при принятии решений мы будем значительно больше учитывать мнение жителей Эстонии в отношении различных сфер государственной жизни и укрепим прямую демократию. Мы рассматриваем в качестве конструктивных и равных партнеров для правительства экспертов, предпринимателей и гражданские объединения, а также представленные в Эстонии политические силы.
Конечно, мы продолжим развивать проект нулевой бюрократии, что должно упростить общение людей с государством и сократить время и усилия, которые необходимо на это тратить.
Я считаю очень важной работу со стратегией государственного развития ”Эстония 2035”, которая объединяет другие государственные стратегические документы и задает общее направление людям, формирующим политику и принимающим решения в различных областях. В результате этой работы родится основанное на системе ценностей соглашение, как обеспечить сбалансированное развитие нашей природной, социальной и экономической среды. Роль государства — создать возможности для того, чтобы жители Эстонии могли вносить свою лепту в увеличение нашего общего благосостояния.
В течение следующих четырех лет мы видим государственную реформу одним из наших политических приоритетов. Мы хотим двигаться вперед в этой области, уменьшая бесполезную бюрократию и объем публичного сектора. Определим в программе действий правительства содержание этапов государственной реформы и сроки и примем соответствующие решения в Рийгикогу. Здесь я, конечно, ожидаю, что все парламентские партии, частный сектор и гражданские объединения будут думать в этом направлении, и сотрудничать.
Мы также поддерживаем увеличение роли Рийгикогу в решении вопросов государственной жизни, одним из примеров этого является вписанная в коалиционный договор идея создания комиссий по развитию изучения эстонского языка и разрешению кризиса в области численности народонаселения.
Кроме того, мы проведем широкую ревизию государственного бюджета, в ходе которой пересмотрим расходы и доходы государства и оценим их соответствие поставленным целям.
Уважаемые слушатели!
В своей повседневной работе правительство опирается на наших отличных чиновников и множество работающих на благо государства специалистов. Они все работают с чувством миссии и с душой, государство может на них положиться. Конечно, свой весомый вклад вносят также очень многие гражданские объединения, чья работа и часто волонтерский вклад также способствуют развитию нашего общества и росту благосостояния каждого из его членов.
Наше общее достояние создают работающие в Эстонии предприниматели, в деятельности многих из которых помимо личного успеха прослеживается также ответственность за благополучие всего общества. Конечно, я ценю также нашу журналистику, которая по всем признакам предана своему делу, свободна и ответственна.
Я от всего сердца благодарю всех жителей Эстонии за их ежедневный труд и вклад. Сумма наших общих усилий гораздо больше суммы всех ее слогаемых. Наша Эстония — это действительно улыбающаяся Эстония!
Уважаемые слуги народа!
Я проработал в Рийгикогу почти десять лет, ни дня из которых моя партия не входила в правительство. Поэтому я хорошо понимаю значение вклада оппозиции и знаю, во что могут вылиться разногласия с коалицией.
В качестве премьер-министра я хочу стать для вас таким партнером, которого я сам хотел бы видеть, будучи ориентированным на результат оппозиционным депутатом. Я всегда готов к обмену мнениями и сотрудничеству. В том числе вне формата парламентской работы, в непосредственном общении.
Уважаемые члены Рийгикогу, я благодарю вас и прошу вашей поддержки.
Удачи нашей Эстонии!