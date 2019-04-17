Ратас: люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что нас объединяет, а не зацикливаться на различиях

По его словам, в эстонском обществе представлено множество разных ценностей, но они не должны конфликтовать друг с другом. ”Люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что объединяет нас — жителей Эстонии, — а не зацикливаться на различиях”, — подчеркнул он.

Ратас считает важным в том числе уменьшать пропасть между общинами, богатыми и бедными, деревней и городом, людьми с либеральным и консервативным мировоззрением. ”Мы все можем и должны в своей политической деятельности прилагать усилия к тому, чтобы развеять страхи людей и успокоить общество”, — сказал Ратас и подтвердил, что коалиция Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и партии Isamaa ценит целостное развитие Эстонии и важность благосостояния каждого человека.

Также, по его словам, коалиция стоит за сплоченное общество, сильное государство с растущей численностью населения и поддерживает развитие местной жизни во всех уголках Эстонии. ”При этом мы будем обращать больше внимания на тех, кто больше других нуждается в помощи. Все это служит нашей главной конституционной задаче: обеспечить сохранность нашего народа, а также независимой и защищенной Эстонии”, — сказал Ратас в своей речи, посвященной основополагающим принципам формирования правительства.

Приоритетом создаваемой коалиции является Эстония, в которой хорошо создавать семью, общество которой сплочено, экономика успешна и наукоемка; Эстония, которая эффективно управляется, которая свободна и защищена.

Полный текст речи:

Уважаемый председатель Рийгикогу!

Уважаемые коллеги!

Дорогие жители Эстонии!

31 декабря 1993 года президент Леннарт Мери, провожая, как он сам его назвал „наш первый конституционный год”, сказал в своем обращении, что Эстония красивее всего, когда улыбается. В те сложные времена, когда воспоминания о другой Эстонии были еще очень свежи, в этих словах было очень много великодушия и очень много устремлений. Я искренне уверен в том, что значительная часть достигнутого с тех пор успеха опирается именно на то, что в правильные моменты мы смогли сохранить позитивный настрой и улыбаться.

Наша конституция гласит, что Эстонская Республика зиждется на свободе, справедливости и праве, чтобы обеспечить сохранность эстонского народа и культуры. Эту свободу мы все вместе увековечиваем каждый день своей работой и деяниями. Справедливость же, в свою очередь, должна выражаться в том, чтобы каждый из нас чувствовал себя важным и ценным, чувствовал, что о нем заботятся. Право — это наша конституция, вписанные в которую основы нашей государственности нельзя применять избирательно. Начиная предъявлять к какой-то из этих ценностей дополнительные условия, мы тем самым ослабляем их все.

Я имел честь две недели назад слушать здесь, в зале уважаемого Рийгикогу, президента Керсти Кальюлайд, которая своей речью на первом заседании XIV созыва Рийгикогу вдохновляла нас задуматься над тем, что происходит в обществе:

”Эстонская демократия работает. Но, возможно, нам следует все же задуматься о том, почему после выборов значительная часть людей чувствует, что в нашем обществе что-то не так? Некие по умолчанию согласованные границы больше не действуют. И вопрос не в мировоззрении, но зачастую в вежливости и уважении. В уважении по отношению друг к другу и ко всему нашему народу”.

Я бы развил эту мысль.

20 августа 1991 года 69 депутатов Верховного совета Эстонской Республики проголосовали здесь, в этом самом зале, за восстановление независимости Эстонии. Вклад государственных мужей тех времен позволил нам строить свое государство по своему усмотрению.

С тех пор депутаты всех созывов Рийгикогу, все наши министры и правительства и все наши партии старались строить наилучшую Эстонию из возможных. Различия подходов заключались только в конкретных решениях и видении того, как достичь создания этого наилучшего государства.

С момента восстановления независимости Эстонии наши дела шли хорошо. Мы и сами это ощущали, видели постоянное развитие нашей повседневной жизни и признавали, что наша страна становится обществом европейского благосостояния. Все это находило отражение также в международных рейтингах и индексах.