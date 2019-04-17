17.04.2019, 18:27

Ратас: люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что нас объединяет, а не зацикливаться на различиях

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Ратас: люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что нас объединяет, а не зацикливаться на различиях
Фото: Эрик Пейнар/Рийгикогу

Кандидат в премьер-министры Юри Ратас, получивший от Рийгикогу полномочия формировать правительство, заявил, что в обществе представлено много разных ценностей, но они не должны конфликтовать между собой. Поэтому он призвал вместо различий подчеркивать то, что объединяет всех жителей Эстонии.

Ратас сказал в своей речи перед Рийгикогу, что с момента восстановления независимости Эстонии депутаты всех созывов Рийгикогу, все правительства и партии старались строить наилучшую Эстонию из возможных. По его словам, дела Эстонии шли хорошо — государство стало обществом европейского благосостояния, и это нашло отражение в международных рейтингах и индексах.

Вместе с тем он отметил, что все это время в Эстонии жило много людей, для кого в обществе не все шло так, как надо. ”Части из них тяжело дались переход на рыночную экономику или реформа собственности. Многие видели растущий разрыв в уровне своих доходов и уровне цен. В деревне пропадали рабочие места, в городах росло социальное расслоение. Мы не всегда помогали самым незащищенным членам нашего общества — детям, пожилым, людям с особыми потребностями и другим”, — сказал Ратас.

Он подчеркнул, что и интеграция не совсем удалась, и люди, говорящие на эстонском и других языках, зачастую остались чужими друг для друга. ”Также мы знаем, что разница в зарплатах мужчин и женщин у нас одна из самых больших в Европе. Мы часто не можем с понимаем отнестись к привычкам живущих рядом с нами людей, понять их мысли и поступки. Мы постоянно наблюдаем конфликты между прогрессивным и традиционным подходом”, — отметил Ратас.

По его словам, в эстонском обществе представлено множество разных ценностей, но они не должны конфликтовать друг с другом. ”Люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что объединяет нас — жителей Эстонии, — а не зацикливаться на различиях”, — подчеркнул он.

Ратас считает важным в том числе уменьшать пропасть между общинами, богатыми и бедными, деревней и городом, людьми с либеральным и консервативным мировоззрением. ”Мы все можем и должны в своей политической деятельности прилагать усилия к тому, чтобы развеять страхи людей и успокоить общество”, — сказал Ратас и подтвердил, что коалиция Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и партии Isamaa ценит целостное развитие Эстонии и важность благосостояния каждого человека.

Также, по его словам, коалиция стоит за сплоченное общество, сильное государство с растущей численностью населения и поддерживает развитие местной жизни во всех уголках Эстонии. ”При этом мы будем обращать больше внимания на тех, кто больше других нуждается в помощи. Все это служит нашей главной конституционной задаче: обеспечить сохранность нашего народа, а также независимой и защищенной Эстонии”, — сказал Ратас в своей речи, посвященной основополагающим принципам формирования правительства.

Приоритетом создаваемой коалиции является Эстония, в которой хорошо создавать семью, общество которой сплочено, экономика успешна и наукоемка; Эстония, которая эффективно управляется, которая свободна и защищена.

Полный текст речи:

Уважаемый председатель Рийгикогу!
Уважаемые коллеги!
Дорогие жители Эстонии!

31 декабря 1993 года президент Леннарт Мери, провожая, как он сам его назвал „наш первый конституционный год”, сказал в своем обращении, что Эстония красивее всего, когда улыбается. В те сложные времена, когда воспоминания о другой Эстонии были еще очень свежи, в этих словах было очень много великодушия и очень много устремлений. Я искренне уверен в том, что значительная часть достигнутого с тех пор успеха опирается именно на то, что в правильные моменты мы смогли сохранить позитивный настрой и улыбаться.

ТОП

Наша конституция гласит, что Эстонская Республика зиждется на свободе, справедливости и праве, чтобы обеспечить сохранность эстонского народа и культуры. Эту свободу мы все вместе увековечиваем каждый день своей работой и деяниями. Справедливость же, в свою очередь, должна выражаться в том, чтобы каждый из нас чувствовал себя важным и ценным, чувствовал, что о нем заботятся. Право — это наша конституция, вписанные в которую основы нашей государственности нельзя применять избирательно. Начиная предъявлять к какой-то из этих ценностей дополнительные условия, мы тем самым ослабляем их все.

Я имел честь две недели назад слушать здесь, в зале уважаемого Рийгикогу, президента Керсти Кальюлайд, которая своей речью на первом заседании XIV созыва Рийгикогу вдохновляла нас задуматься над тем, что происходит в обществе:
”Эстонская демократия работает. Но, возможно, нам следует все же задуматься о том, почему после выборов значительная часть людей чувствует, что в нашем обществе что-то не так? Некие по умолчанию согласованные границы больше не действуют. И вопрос не в мировоззрении, но зачастую в вежливости и уважении. В уважении по отношению друг к другу и ко всему нашему народу”.

Я бы развил эту мысль.

20 августа 1991 года 69 депутатов Верховного совета Эстонской Республики проголосовали здесь, в этом самом зале, за восстановление независимости Эстонии. Вклад государственных мужей тех времен позволил нам строить свое государство по своему усмотрению.
С тех пор депутаты всех созывов Рийгикогу, все наши министры и правительства и все наши партии старались строить наилучшую Эстонию из возможных. Различия подходов заключались только в конкретных решениях и видении того, как достичь создания этого наилучшего государства.
С момента восстановления независимости Эстонии наши дела шли хорошо. Мы и сами это ощущали, видели постоянное развитие нашей повседневной жизни и признавали, что наша страна становится обществом европейского благосостояния. Все это находило отражение также в международных рейтингах и индексах.

Вместе с тем, все это время среди нас жило очень много людей, для кого в нашем обществе действительно что-то шло не так. Части из них тяжело дались переход на рыночную экономику или реформа собственности. Многие видели растущий разрыв в уровне своих доходов и уровне цен. В деревне пропадали рабочие места, в городах росло социальное расслоение. Мы не всегда помогали самым незащищенным членам нашем общества — детям, пожилым, людям с особыми потребностями и другим.

Также, честно посмотрев на себя, мы пришли к выводу, что интеграция была не до конца успешной и люди, говорящие на эстонском и других языках, зачастую остаются чужими друг для друга.

Также мы знаем, что разница в зарплатах мужчин и женщин у нас одна из самых больших в Европе. Мы часто не можем с понимаем отнестись к привычкам живущих рядом с нами людей, понять их мысли и поступки. Мы постоянно наблюдаем конфликты между прогрессивным и традиционным подходом.

В нашем обществе представлено много различных ценностей, но они не должны конфликтовать друг с другом. Люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что объединяет нас — жителей Эстонии, — а не зацикливаться на различиях.

Болезненные разрывы возникли в течение десятилетий, несмотря на все наши усилия и благие намерения. Мы создавали их ненамеренно. Эти расколы являются проблемой не только для Эстонии, мы видим, как с ними сталкиваются наши друзья в Европе и по всему миру.

Тем более симпатичен для меня опыт, полученный в течение более чем двух лет за столом Европейского совета. У государств всегда разные позиции и интересы, но вместе с тем там всегда присутствует понимание общих интересов. Крупные державы могли бы действовать с позиции силы, но вместо этого они ищут точки соприкосновения.

Вместо требований и ультиматумов за этим столом всегда ищут компромиссы. Это то, что нам следует больше иметь в виду также в нашей внутренней политике. Наша общая обязанность и ответственность здесь в зале и за его стенами — добиться того, чтобы наш народ был един, а разногласия преодолевались.

Уважаемые члены Рийгикогу!

Центристская партия Эстонии, Консервативная народная партия Эстонии и партия Isamaa договорились совместно нести ответственность за работу правительства, исходя из интересов эстонского государства и его народа.

В ходе переговоров трех партий мы обсуждали многие ключевые проблемы эстонской жизни и их возможные решения. Здесь я хочу поблагодарить своих партнеров, которые в ходе переговоров были заинтересованы в компромиссах и сосредоточены на поиске решений.
Мы желали и смогли достичь компромисса в самых сложных вопросах. В результате этого родился состоящий из 15 глав содержательный документ, центральным столпом которого является желание беречь и развивать Эстонию, чтобы она жила вечно на радость нашим потомкам.
Три партии сформулировали важные принципы в сфере социальной защиты и здравоохранения, образования, НИОКР, внешней и оборонной политики, внутренней безопасности и предпринимательства. Также в договоре нашли отражение политика в области культуры, защиты окружающей среды и энергетики, развитие цифрового государства, сфера государственного управления и гражданского общества, вопросы транспорта и инфраструктуры.

Мы и в дальнейшем будем стоять за сплоченное и сильное общество, за то, чтобы численность нашего населения росла, будем поддерживать развитие жизни в Таллинне и Тарту, Кярдла и Канепи, в Раквере и на острове Рухну. При этом мы будем обращать больше внимания на тех, кто больше других нуждается в помощи.

Все это служит нашей главной конституционной задаче: обеспечить сохранность нашего народа, а также независимой и защищенной Эстонии.
Мы хотим сообща, при поддержке всего общества, строить Эстонию, в которой хорошо создавать семью, общество которой сплочено, чья экономика успешна и наукоемка; Эстонию, которая эффективно управляется, свободна и защищена. Это пять главных приоритетов создаваемой нами коалиции.

Идея свободной и защищенной Эстонии отражена в основных позициях трех партий в области внешней и оборонной политики, которые были согласованы в первую очередь. Эстония уверенно продолжит прежний внешнеполитический и оборонный курс, важной частью которого является наша принадлежность к Европейскому союзу и НАТО. Во внешней политике и политике безопасности мы исходим из национальных интересов Эстонии, государственного суверенитета и международного права, следуем международным соглашениям и принципам ООН.

Мы поддерживаем сильный и единый Европейский союз, продолжая в то же время подготовку к Брекситу. Мы считаем важным сохранение и развитие тесных отношений с Великобританией, которая на протяжение истории была важным союзником Эстонии. Также мы намерены обеспечить защиту прав нашего населения и бизнеса после вероятного выхода Великобритании из Европейского союза.

Мы, разумеется, продолжим развитие нашей самостоятельной обороноспособности и сохраним расходы на оборону на уровне не ниже 2% от ВВП. В области государственной обороны мы по-прежнему опираемся на срочную службу, офицеров и младших офицеров, резервистов, сильный Кайтселийт, а также на постоянные учения, присутствие союзников и принципы тотальной обороны. Все это сослужило Эстонии хорошую службу до сих пор и, без сомнения, сослужит и в дальнейшем. Благодаря нашим союзникам, Эстония сможет чувствовать себя уверенной и защищенной в большей степени, чем можно было бы предположить, исходя только из ее размера.

Создаваемая правящая коалиция считает важным развитие трансатлантических отношений и международного сотрудничества в более широком плане. Одним из удачных примеров является кампания по выдвижению кандидатуры Эстонии в Совет безопасности ООН, которую вдохновенно претворяет в жизнь президент Керсти Кальюлайд. Эстония благодаря ей нашла новых друзей по всему миру и приобрела известность как вокруг Атлантического, так и Тихого океана.

Помимо обороны мы поддерживаем уверенность населения в своей безопасности, развивая сферу внутренней безопасности. Все три партии хотят, чтобы люди ощущали себя в большей безопасности. Это подразумевает необходимый рост зарплат, но также и, например, наделение дополнительными правами правоохранительных органов муниципального уровня и разностороннюю профилактическую работу.
Сохранение, развитие и защита нашей Эстонии — это работа, которую на протяжении многих лет делали все наши правительства, за эти принципы убежденно выступали все наши парламентарные партии.

Здесь я выражаю искреннюю признательность как Партии реформ, так и Социал-демократической партии, которые активно отстаивали наши общие ценности в области внешней и оборонной политики и развивали их на протяжении многих лет.

Сплоченное общество, в свою очередь, означает, что мы являемся демократическим правовым государством, в котором обеспечивается защита основных ценностей, прав человека, свободы слова и личных свобод. Мы должны уважать всех живущих в Эстонии людей, их взгляды и мнения, каждый должен иметь право на самовыражение.

Мы с партнерами подчеркивали уже в самом начале процесса переговоров, что будем развивать именно сплоченное, толерантное и безопасное общество, в котором нет места проявлениям межнациональной розни, антисемитизма и риторике, способствующей расколу общества. Жизнь в Эстонии будет развиваться гораздо успешнее, опираясь на добрые слова и фразы, а не на острые лозунги и оскорбительные замечания.
Мы все можем и должны в своей политической деятельности прилагать усилия к тому, чтобы развеять страхи людей и успокоить общество. Мы декламируем, что ценим целостное развитие Эстонии и важность благосостояния каждого человека.

При этом мы каждый день будем работать во благо и всех тех людей, кто до сих пор не поддерживает создаваемое правительство. Премьер-министр является премьер-министром всех жителей Эстонии, не только тех, кто его поддерживает или его избрал. Также и правительство должно работать во имя лучшего будушего всех наших людей. Для меня нет и не может быть нашей и вашей Эстонии, есть только одна — наша общая Эстония.

Мы, безусловно, должны уменьшить образовавшиеся пропасти между общинами — богатыми и бедным, сельскими регионами и городом, людьми с либеральным и консервативным мировоззрением.

Сплоченность общества подразумевает также более сбалансированное и равномерное региональное развитие. Правительство должно видеть в местных самоуправлениях, в первую очередь, хороших партнеров и соратников и совместно поддерживать жизнь и развитие в сельских регионах. Именно по этой причине мы продолжим перевод рабочих мест из Таллинна в уезды.

Социальная солидарность означает также уменьшение разрыва между богатыми и бедными. Солидарную и учитывающую потребности и возможности каждого человека систему здравоохранения и социальную политику. К сожалению, мы знаем, что значительная часть пожилых людей в Эстонии живет бедно. Наша роль и обязанность — вывести наших достигших солидного возраста родителей, бабушек и дедушек из этой бедности. Мы должны благодарить все поколения за их работу и вклад и обеспечивать пожилым людям достойную старость и достойную жизнь.

Эстония, в которой хорошо создавать семью, — это государство, в котором люди хотят работать во имя общего будущего и именно здесь создавать семьи. Я рад, что рост детских и семейных пособий и более гибкие условия родительского отпуска в последние годы придали многим эстонским семьям уверенности, чтобы заводить детей, в том числе, чтобы решиться на третьего ребенка. Это верный путь, который непременно нужно продолжать.

В такой Эстонии будут рады всем, кто в настоящее время нашел больше возможностей вдали от родины. Будь то уехавшие недавно или зарубежные эстонцы. Или молодежь, которая получила образование на мировых просторах. Или трудяги, которые временно нашли за рубежом больше возможностей для заработка. Или пожилые люди, которые хотят вернуться домой.

У них всех есть ценный опыт и знания, которые сделают Эстонию сильнее. Все они — наши люди, мы ждем их домой. Без сомнения, мы все рады тому, что миграционное сальдо Эстонии в последние годы было позитивным. Численность населения Эстонии за два года выросла более чем на 8000 человек.

Для этого мы и способствуем росту благосостояния и безопасности, обеспечиваем доступность публичных услуг, сокращаем очереди на лечение и уменьшаем социальное неравенство. Нужно продолжать борьбу с семейным насилием, которое является одним из самых больных мест нашего общества. В этом вопросе нужно и должно придерживаться нулевой толерантности.

Я считаю важным, чтобы мы больше работали с нашими общинами, как дома, так и за рубежом. Создание поста министра народонаселения и запуск программы ”Глобальная Эстония” — лишь первые шаги. Умение ценить людей и опыт тех, кто возвращается в Эстонию, сделают нашу Эстонию лучше и сильнее.

Эстония с наукоемкой и успешной экономикой — это государство, которое поддерживает экономику, опирающуюся на науку, НИОКР и инновации. Мы должны прилагать усилия к тому, чтобы повысить инвестиции публичного сектора в этой области до 1% от ВВП и поддерживать их и дальше как минимум на таком же уровне. Это имеет стратегическое значение для благосостояния населения Эстонии и жизнеспособности общества.

Мы должны гарантировать, чтобы рост нашей экономики был вовлекающим, конкурентоспособным и стабильным. При составлении государственного бюджета мы считаем необходимым придерживаться ответственной финансовой политики и держать бюджет в порядке. Мы должны больше инвестировать в переобучение и другие меры, которые обеспечивают конкурентоспособность наших людей на рынке труда и наличие квалифицированной рабочей силы.

Правительство должно поддерживать работающие у нас предприятия. Эстония, без сомнения, больше не является страной дешевой рабочей силы, и поэтому мы должны рекламировать иные наши преимущества, которые могут быть у нас в сравнении с Северными странами и нашим регионом. Одним из решений здесь являются конкурентоспособные цены на энергию, на которые государство может влиять, создавая исключения, например, для энергоемких производств.

Развивая экономику и предпринимательство, мы не можем забывать о принципах сберегающего развития. Я очень рад, что и наши дети, воспитанные на мировых примерах, демонстрируют все большую осведомленность в вопросах изменений климата и окружающей среды. Это значит, что в школе и дома мы смогли привить молодому поколению содержательную систему ценностей. Молодежь понимает влияние своего личного поведения на глобальные мировые процессы и готова отвечать за наше общее будущее.

Я считаю очень важным предлагать нашим предприятиям еще больше поддержки для налаживания международных связей и выхода на новые рынки. Мы можем поддерживать наши экспортные возможности, увеличивая количество экономических дипломатов и советников на важных для нас мировых рынках.

В мире Эстония зачастую ассоциируется именно с нашим э-государством. Построение цифрового общества неизмеримо упростило жизнь людей и сделало ее более удобной. Для того, чтобы сохранять эту визитную карточку, мы должны вкладываться в повышение качества услуг и вывод их на новый уровень. Также следует продолжать программу э-резидентства 2.0 и строительство сверхскоростного интернета.

Для правительства, без сомнения, очень важно использовать опыт и знания, которыми обладают отраслевые союзы. В бытность свою премьер-министром я имел честь восстановить трехсторонние встречи с Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей. Я считаю очень важным, чтобы подобные широкоформатные обсуждения вопросов рынка труда продолжились и в дальнейшем.

Давайте мыслить более смело и в области развития инфраструктуры. При осуществлении государственных инвестиций в инфраструктуру стоит взвесить привлечение кредитных средств. При этом важно, чтобы на фоне развития основных шоссе второстепенные шоссе и гравийные дороги не остались без финансирования. Нам следует инвестировать в качественную сеть дорог по всей Эстонии.

Эффективно управляемая Эстония означает, что глас народа влияет на государственное управление и между выборами. А также то, что государство работает эффективно, а средства, находящиеся в нашем распоряжении, используются хорошо и ответственно.

Одним из важных наших принципов является то, что при принятии решений мы будем значительно больше учитывать мнение жителей Эстонии в отношении различных сфер государственной жизни и укрепим прямую демократию. Мы рассматриваем в качестве конструктивных и равных партнеров для правительства экспертов, предпринимателей и гражданские объединения, а также представленные в Эстонии политические силы.
Конечно, мы продолжим развивать проект нулевой бюрократии, что должно упростить общение людей с государством и сократить время и усилия, которые необходимо на это тратить.

Я считаю очень важной работу со стратегией государственного развития ”Эстония 2035”, которая объединяет другие государственные стратегические документы и задает общее направление людям, формирующим политику и принимающим решения в различных областях. В результате этой работы родится основанное на системе ценностей соглашение, как обеспечить сбалансированное развитие нашей природной, социальной и экономической среды. Роль государства — создать возможности для того, чтобы жители Эстонии могли вносить свою лепту в увеличение нашего общего благосостояния.

В течение следующих четырех лет мы видим государственную реформу одним из наших политических приоритетов. Мы хотим двигаться вперед в этой области, уменьшая бесполезную бюрократию и объем публичного сектора. Определим в программе действий правительства содержание этапов государственной реформы и сроки и примем соответствующие решения в Рийгикогу. Здесь я, конечно, ожидаю, что все парламентские партии, частный сектор и гражданские объединения будут думать в этом направлении, и сотрудничать.
Мы также поддерживаем увеличение роли Рийгикогу в решении вопросов государственной жизни, одним из примеров этого является вписанная в коалиционный договор идея создания комиссий по развитию изучения эстонского языка и разрешению кризиса в области численности народонаселения.

Кроме того, мы проведем широкую ревизию государственного бюджета, в ходе которой пересмотрим расходы и доходы государства и оценим их соответствие поставленным целям.

Уважаемые слушатели!

В своей повседневной работе правительство опирается на наших отличных чиновников и множество работающих на благо государства специалистов. Они все работают с чувством миссии и с душой, государство может на них положиться. Конечно, свой весомый вклад вносят также очень многие гражданские объединения, чья работа и часто волонтерский вклад также способствуют развитию нашего общества и росту благосостояния каждого из его членов.

Наше общее достояние создают работающие в Эстонии предприниматели, в деятельности многих из которых помимо личного успеха прослеживается также ответственность за благополучие всего общества. Конечно, я ценю также нашу журналистику, которая по всем признакам предана своему делу, свободна и ответственна.

Я от всего сердца благодарю всех жителей Эстонии за их ежедневный труд и вклад. Сумма наших общих усилий гораздо больше суммы всех ее слогаемых. Наша Эстония — это действительно улыбающаяся Эстония!

Уважаемые слуги народа!

Я проработал в Рийгикогу почти десять лет, ни дня из которых моя партия не входила в правительство. Поэтому я хорошо понимаю значение вклада оппозиции и знаю, во что могут вылиться разногласия с коалицией.

В качестве премьер-министра я хочу стать для вас таким партнером, которого я сам хотел бы видеть, будучи ориентированным на результат оппозиционным депутатом. Я всегда готов к обмену мнениями и сотрудничеству. В том числе вне формата парламентской работы, в непосредственном общении.

Уважаемые члены Рийгикогу, я благодарю вас и прошу вашей поддержки.

Удачи нашей Эстонии!

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