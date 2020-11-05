Ратас: лично я выбрал традиционную модель семьи. Считаю это правильным

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Также много времени было уделено вопросу референдума о законе о семье. Министры отметили, что дебаты относительно формулировки вопроса продолжаются.

Один из журналистов спросил у премьер-министра Юри Ратаса, должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины и что он думает по этому поводу.

”Вчера на ERR была интересная передача, где я сказал, что каждая партия имеет свою позицию по этому вопросу. Я надеюсь, что в течение этого месяца мы сможем предоставить законопроект на рассмотрение в Рийгикогу, — сказал Ратас. — […] Если вы спрашиваете мою позицию, то — как я уже сказал вчера — в Центристской партии имеется множество различных мнений. Это так. Внутри партии у нас было несколько серьезных обсуждений этого вопроса. Ясно то, что подавляющее большинство членов нашей партии, действительно, придерживается той точки зрения, что брак является союзом между мужчиной и женщиной. Но при этом у нас есть и те, кто выступает за расширение право на брак”.

”Если говорить о себе лично, то лично я выбрал для себя традиционную модель семью. Я считаю это правильным. Мое личной обоснование (этой точки зрения) состоит в том, что у меня жена, четыре ребенка и 15 лет церковного венчания. Надеюсь, что ничего не изменится. Я каждый день прилагаю для этого усилия”, — сказал Ратас.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу добавил, что личная жизнь каждого человека защищена Конституцией и люди должны считаться с этим, однако считать нарушением, когда кто-то отстаивает традиционные ценности, тоже нельзя.

По словам министра финансов Мартина Хельме, обоснования должны приводить те, кто хочет этих изменений, а не те, кто изменений не хочет. ”Борьба с гетерофобией так же важна, как и борьба с другими фобиями”, — сыронизировал он.

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