Ратас: кризис COVID-19 повысил важность кибербезопасности

”Я рад открыть сегодняшнюю виртуальную дискуссию на тему, которая близка всем эстонцем, а также всем гражданам интернета во всем мире. Мы впервые проводим с членами Совета Безопасности ООН встречу, которая целиком посвящена стабильности киберпространства и тому, как развивать ответственное поведение стран в киберпространстве”, — сказал премьер-министр.

Он отметил, что всемирный кризис, вызванный COVID-19, повысил нагрузку на цифровые услуги, поэтому сейчас самое время подробно поговорить о кибербезопасности. ”Многие наши ежедневные дела переехали в интернет. Поэтому потребность в безопасном и эффективно функционирующем киберпространстве сильнее, чем когда-либо прежде”, — сказал премьер-министр.

Ратас добавил, что в Эстонии пандемия также поспособствовала развитию нашей дигитализированной жизни. "Мое правительство и раньше работало без бумаг, теперь мы научились поддерживать еще более тесную виртуальную связь”, — сказал он и привел примеры того, как во время кризиса электронные услуги помогли, например, сфере медицины или ученикам и учителям.

Премьер-министр подтвердил, что Эстония солидарна с теми, кто осуждает кибератаки на больницы, научно-исследовательские лаборатории и другие важные учреждения, особенно во время пандемии. ”Эти атаки неприемлемы. Важно призвать виновных к ответственности”, — сказал Ратас.

Он выделил три важных момента, которые помогают обеспечить стабильность киберпространства. ”Во-первых, члены Организации Объединенных Наций уже давно договорились о том, что действующее международное право должно применяться также к киберпространству. Мы убеждены, что действующее международное право вне зависимости от области содержит разносторонние инструкции относительно поведения государств. Действуя в соответствии с этим простым принципом, государства могут сделать свое поведение в киберпространстве более прозрачным и предсказуемым”.

”Во-вторых, Эстония считает, что рамочные договоренности о киберстабильности и предотвращении конфликтов уже заложены в действующем международном праве, добровольных нормах, касающихся ответственного поведения государств, и мерах, обеспечивающих рост взаимного доверия, — сказал премьер-министр. — Теперь важно укреплять эти рамочные договоренности. Третий принцип Эстонии — обращать при развитии стабильности киберпространства внимание на расширение наших возможностей”.