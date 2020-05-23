23.05.2020, 08:16

Ратас: кризис COVID-19 повысил важность кибербезопасности


EST
Ратас: кризис COVID-19 повысил важность кибербезопасности
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул во вчерашней речи на неофициальной встрече, проходящей в рамках председательства Эстонии в Совете Безопасности ООН, что глобальная пандемия показала важность безопасного киберпространства.

”Я рад открыть сегодняшнюю виртуальную дискуссию на тему, которая близка всем эстонцем, а также всем гражданам интернета во всем мире. Мы впервые проводим с членами Совета Безопасности ООН встречу, которая целиком посвящена стабильности киберпространства и тому, как развивать ответственное поведение стран в киберпространстве”, — сказал премьер-министр.

Он отметил, что всемирный кризис, вызванный COVID-19, повысил нагрузку на цифровые услуги, поэтому сейчас самое время подробно поговорить о кибербезопасности. ”Многие наши ежедневные дела переехали в интернет. Поэтому потребность в безопасном и эффективно функционирующем киберпространстве сильнее, чем когда-либо прежде”, — сказал премьер-министр.

Ратас добавил, что в Эстонии пандемия также поспособствовала развитию нашей дигитализированной жизни. "Мое правительство и раньше работало без бумаг, теперь мы научились поддерживать еще более тесную виртуальную связь”, — сказал он и привел примеры того, как во время кризиса электронные услуги помогли, например, сфере медицины или ученикам и учителям.

Премьер-министр подтвердил, что Эстония солидарна с теми, кто осуждает кибератаки на больницы, научно-исследовательские лаборатории и другие важные учреждения, особенно во время пандемии. ”Эти атаки неприемлемы. Важно призвать виновных к ответственности”, — сказал Ратас.

Он выделил три важных момента, которые помогают обеспечить стабильность киберпространства. ”Во-первых, члены Организации Объединенных Наций уже давно договорились о том, что действующее международное право должно применяться также к киберпространству. Мы убеждены, что действующее международное право вне зависимости от области содержит разносторонние инструкции относительно поведения государств. Действуя в соответствии с этим простым принципом, государства могут сделать свое поведение в киберпространстве более прозрачным и предсказуемым”.

”Во-вторых, Эстония считает, что рамочные договоренности о киберстабильности и предотвращении конфликтов уже заложены в действующем международном праве, добровольных нормах, касающихся ответственного поведения государств, и мерах, обеспечивающих рост взаимного доверия, — сказал премьер-министр. — Теперь важно укреплять эти рамочные договоренности. Третий принцип Эстонии — обращать при развитии стабильности киберпространства внимание на расширение наших возможностей”.

Премьер-министр подчеркнул, что Эстония поддерживает открытое, свободное и стабильное киберпространство, где в полной мере действуют принципы правового государства и уважаются права и основные свободы человека. ”Сегодня мы собрались — пусть и виртуально — в момент истины. Поддерживать открытое и безопасное киберпространство — это наша общая обязанность, не только во время нынешнего кризиса, но и еще долго после его окончания”.

На виртуальном мероприятии, которое транслировалось из центра ”Котел культуры”, обсуждались конфликты в киберпространстве и то, как государства могли бы эффективнее защищать свою цифровую инфраструктуру. Одно из самых важных мероприятий во время председательства Эстонии в Совете Безопасности ООН возглавляют министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон. С докладами выступили высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, руководитель сингапурского киберагентства Дэвид Кох и директор политики в области технологий Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис. Всего в мероприятии приняли участие почти 60 стран со всего мира.

Мероприятие было организовано совместно с такими членами Совета безопасности, как Бельгия, Доминиканская республика, Индонезия, Кения. Встреча проходила на разработанной в Эстонии платформе для виртуальных мероприятий Hybridity.

Küsitlus #118543
Читайте также: