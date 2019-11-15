Ратас: климатическая нейтральность открывает новые возможности для транспортного сектора

”Транспорт наряду с энергетикой и промышленностью является одним из главных секторов в Эстонии, где есть большой потенциал для снижения выбросов парниковых газов”, — сказал Ратас.

Он подчеркнул, что если развитие транспортного сектора пойдет по прежнему пути, то выбросы только увеличатся. Это значит, что перемены неизбежны, но переменам, как известно, сопутствуют большие возможности.

Премьер-министр сказал, что в транспортном секторе можно уменьшить выбросы парниковых газов, например, за счет развития общественного и безмоторного транспорта, а также электрического транспорта. Ратас отметил, что состоявшиеся обсуждения привели к общему пониманию того, что переводить весь транспорт на электричество было бы и неразумно, и невозможно.

”У нас должны остаться альтернативы, например, в виде биотоплива и водорода”, — сказал премьер-министр.

Ратас сказал, что по поводу электромобильности перед нами стоит еще много вопросов и необходимости делать выбор. Например, нужно ответить на вопрос, как мы будем производить электричество, каков будет выбор электромобилей, как мы будет развивать инфраструктуру, позволяющую заряжать электрический транспорт, как планировать пространство. Премьер –министр отметил, что в борьбе с изменениями климата большую роль помимо публичного сектора и регуляций играют также частный сектор и привычки населения.

”В последние годы мы наблюдали большие изменения в образе мышления и предпочтениях людей. Эти тенденции также имеют большое влияние для будущего транспортного сектора”, — сказал премьер-министр.