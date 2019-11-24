Ратас: каждый человек должен ощущать, что государство существует для него

Возглавляемое Центристской партией правительство сумело сделать значительный поворот в государственной политике – удалось принять ряд важных решений, которых ждали многие наши люди, сказал премьер-министр Юри Ратас на заседании совета уполномоченных Центристской партии в субботу.
По словам Ратаса, цель этих решений — построение справедливого и сплоченного государства. ”Никто не должен быть оставлен, каждый человек должен ощущать, что государство существует для него, как и для всех остальных”, — сказал Ратас.
Премьер-министр напомнил о крупнейшей за последнее время налоговой реформе, в результате которой необлагаемый налогом минимум был повышен до 500 евро. ”Для большей части наших людей, получающих среднюю зарплату или ниже средней, это означало ежемесячную прибавку к доходам в размере до 64 евро”, — сказа Ратас, добавив, что до этого необлагаемый налогом минимум повышался столь незначительно, что это не оказывало существенного влияния на доходы людей.
Ратас подчеркнул, что в ходе планирования госбюджета на следующий год для Центристской партии одним из приоритетных направлений стало выделение дополнительного финансирования на сферу здравоохранения, чтобы сократить очереди на лечение и обеспечить лучшую доступность услуг специалистов. ”Этих средств ждали годами, и они окажут реальное влияние на развитие нашего здравоохранения”, — сказал он.
Ратас отметил, что в следующем году повышение зарплат коснется работников сферы образования, полицейских, спасателей, социальных работников и работников сферы здравоохранения. ”Невозможно переоценить вклад этих людей в развитие нашего государства”, — подчеркнул премьер-министр.
Также правительство центристов приступило к активной реализации административной реформы, с чем на протяжении десятилетий затягивалось. Благодаря реформе у местных самоуправлений появилось больше свободы в принятии решений и больше дополнительных средств. ”Наряду с административной реформой важным стало решение о запуске бесплатного общественного транспорта в 11 уездах страны. И этот проект, насколько подтверждают данные, оказался нужным людям”, — сказал Ратас.
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