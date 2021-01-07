"Ратас, какой смысл в твоем локдауне?" Комментаторы RusDelfi о 1104 зараженных за сутки

Орфография и пунктуация комментариев сохранены.

Андрей Лукин

Скоро комендантский час,затем чрезвычайное положение…и будем все сидеть по домам бояться короны…как в Германии в некоторых регионах уже

Татьяна Полупан

Ну все, похоже дети не пойдут в школу в понедельник

Ростислав Новосад

У нас столько народу не живёт, сколько постоянно позитивных результатов!

Алексей Румянцев

Ребята отрабатывают свой хлеб. А приказы не обсуждаются , а выполняются.

Антоха Сергеевич

Как говорил Станиславский. Я не верю

Ed Corvyn

и все идут на работу и в школу. Даешь 2000?

Demitr Dimin

Covid 20 уже анонсировали? Скорее бы

Karo Manukjan

В Литве каждый день по 3000 ..3500 ..4000

И комментарии на портале:

Vlat

Это Рождественские…Это еще начало…Неделю гуляли как минимум..

Алекс

Президент фонариками не машет

Михаил

Как же это было предсказуемо, что нарисуют в среду или четверг рекорд.

Кидав

Спасибо нашему заботливому правительству! Ида-Вирума и Харьюмаа зактыли,тем самым отправили всех отдыхать в Пярну и Тарту. Всё по плану!!!

Вера

А пусть больше скидки в магазинах делают. Пир во время Чумы! В новых штанах,в больнице с Короновирусом.

Зверюга

То есть, чем больше людей носят маски, тем больше заражается?

Олег

Ратас, скажи, какой смысл в твоём локдауне? Только зараженных прибавилось, да людей психически больных на голову всё больше.

Viktor

Никто не хочет вакцинироваться и для этого надо напугать всех, ой боюсь.

Я

Ну что, все обнюхались и откашлялись на новый год?

Странный

Меры власть принимает все строже и строже, а результат все хуже и хуже. Обратная пропорциональность

ура!

Дождались рекорда! Пора ввести ношение 5 масок!

Doktor

Ой! Наверное, Малышеву смотрели на российском телевидение все праздники

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!