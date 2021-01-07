"Ратас, какой смысл в твоем локдауне?" Комментаторы RusDelfi о 1104 зараженных за сутки

Орфография и пунктуация комментариев сохранены.
Андрей Лукин
Скоро комендантский час,затем чрезвычайное положение…и будем все сидеть по домам бояться короны…как в Германии в некоторых регионах уже
Татьяна Полупан
Ну все, похоже дети не пойдут в школу в понедельник
Ростислав Новосад
У нас столько народу не живёт, сколько постоянно позитивных результатов!
Алексей Румянцев
Ребята отрабатывают свой хлеб. А приказы не обсуждаются , а выполняются.
Антоха Сергеевич
Как говорил Станиславский. Я не верю
Ed Corvyn
и все идут на работу и в школу. Даешь 2000?
Demitr Dimin
Covid 20 уже анонсировали? Скорее бы
Karo Manukjan
В Литве каждый день по 3000 ..3500 ..4000
И комментарии на портале:
Vlat
Это Рождественские…Это еще начало…Неделю гуляли как минимум..
Алекс
Президент фонариками не машет
Михаил
Как же это было предсказуемо, что нарисуют в среду или четверг рекорд.
Кидав
Спасибо нашему заботливому правительству! Ида-Вирума и Харьюмаа зактыли,тем самым отправили всех отдыхать в Пярну и Тарту. Всё по плану!!!
Вера
А пусть больше скидки в магазинах делают. Пир во время Чумы! В новых штанах,в больнице с Короновирусом.
Зверюга
То есть, чем больше людей носят маски, тем больше заражается?
Олег
Ратас, скажи, какой смысл в твоём локдауне? Только зараженных прибавилось, да людей психически больных на голову всё больше.
Viktor
Никто не хочет вакцинироваться и для этого надо напугать всех, ой боюсь.
Я
Ну что, все обнюхались и откашлялись на новый год?
Странный
Меры власть принимает все строже и строже, а результат все хуже и хуже. Обратная пропорциональность
ура!
Дождались рекорда! Пора ввести ношение 5 масок!
Doktor
Ой! Наверное, Малышеву смотрели на российском телевидение все праздники
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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