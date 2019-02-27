Ратас: Исландия и Эстония являются ближайшими друзьями и партнерами

По словам премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир, Исландия и Эстония уже долгое время являются настоящими друзьями и это трудно переоценить. "Мы знаем, что Эстония уже долгое время является флагманом электронного государственного управления, включая электронное голосование, программу э-резидентства и э-посольства. Исландия сейчас разрабатывает политику увеличения инвестиций в инновации и науку. Мы рады познакомиться с опытом Эстонии и, конечно, извлечем из него уроки. Мы должны помнить о том, что дигитализация уже не является политической целью, это практическая реальность. Я высоко ценю возможность обсудить эти вопросы с Эстонией", — сказала Якобсдоуттир.

Помимо этого премьер-министры обсудили сотрудничество Эстонии и Исладнии в НАТО и региональное сотрудничество между Северными и Балтийскими странами. Сотрудничество восьмерки Балтийских и Северных стран (Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании и Исладнии) в этом году координирует Исландия, а в следующем — Эстония.

Премьер-министр Исландии находится в Эстонии с визитом вместе с отвечающим за развитие в сфере ИТ министром экономики и финансов Бьярни Бенедиктссоном и делегацией высокого уровня. В программе делегации также встреча с министром предпринимательства и информационных технологий Рене Таммистом, посещение Департамента государственных информационных систем и демонстрационного центра э-Эстонии.

